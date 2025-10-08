F1: ¿Cuántos días faltan para el Gran Premio de México? Fechas y horarios confirmados

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de uno de los eventos más importantes que la República tendrá durante el resto del año. El Gran Premio de México , correspondiente a la temporada 2025 de la F1, se acerca, motivo por el cual aquí conocerás cuántos días faltan a partir de hoy para tal fecha.

Checo Peréz, predicciones para su carrera en el Gran Premio de México

El Gran Premio de México se ha consolidado como uno de los más importantes dentro del calendario de la Fórmula 1 gracias al impacto económico y social que significa para el automovilismo profesional. Y, pese a que en este año no estará Checo Pérez, se espera un lleno absoluto en el recinto de la capital del país.

¿Cuándo será el Gran Premio de México de la F1?

Lo primero que tienes que saber es que el Gran Premio de México se llevará a cabo el fin de semana del 24 al 26 de octubre del 2025, por lo que, al día de hoy, quedan un total de 16 días para su inicio. En este sentido, también es preciso mencionar que el mismo se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¡La cuenta regresiva comenzó! Solo 18 días para el #MexicoGP y la emoción está a tope. ¿Listos para apoyar a @lance_stroll y a @AstonMartinF1 en la #F1ESTA? 🏁🔥 pic.twitter.com/8AFyoKrVWj — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 8, 2025

El día 1 de competencia contará con las prácticas libres 1 y 2, las cuales se llevarán a cabo a las 12:30 y 16:00 horas. Para el sábado se realizará la práctica libre 3 y la clasificación, con un horario de 11:30 y 15:00 horas. Finalmente, el Gran Premio de México se realizará el domingo 26 de octubre en punto de las 14:00 horas.

¿Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez?

El Autódromo Hermanos Rodríguez se encuentra en la Ciudad de México, más precisamente, más precisamente en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca. Si tu intención es arribar al mismo a través del STC Metro, la opción más viable es la Línea 9 (o la café) y bajarse en las estaciones CD Deportiva, Velódromo o Puebla.

¿Quién llega como el líder de la F1 al GP de México?

En estos momentos, el líder de la temporada 2025 de la F1 es nada más y nada menos que Óscar Piastri con un total de 336 puntos . Sin embargo, debajo de él se encuentra su compañero en McLaren, Lando Norris, con 314 unidades, por lo que las cosas aún podrían cambiar previo a la llegada del Gran Premio de México.