Leyenda: Así consideran a Guillermo Ochoa dentro del futbol europeo

A sus 37 años de edad, Guillermo Ochoa es uno de los futbolistas mexicanos que se mantiene como titular dentro de Europa. Actualmente, el portero, ex América, milita con el Salernitana en la Serie A. Además, dentro del ‘viejo continente’ tuvo un paso en España y Francia, donde lo consideran como una leyenda.

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Recientemente, las cuentas oficiales en las redes sociales de la Ligue 1, primera división del futbol francés, recordaron una de las actuaciones más memorables de Guillermo Ochoa durante su paso por el Ajaccio: en el video se muestra al arquero mexicano durante el encuentro contra el Paris Saint-Germain en la campaña 2013-2014, donde lo reconocieron como leyenda.

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Ajaccio, la primera experiencia de Guillermo Ochoa en Europa

En junio de 2011, a sus 25 años de edad, Guillermo Ochoa salió del Club América, en condición de libre, al Ajaccio para su primera experiencia en el futbol europeo. Rápidamente, el arquero mexicno se hizo con la titularidad del conjunto francés, a pesar de no contar con el pasaporte comunitario.

Con los colores del conjunto francés, el portero mexicano tuvo una de sus mejores actuaciones ante el Paris Saint-Germain que tenía a Edinson Cavani, Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore, Ezequiel Lavezzi, entre otros, como sus principales figuras. En el encuentro en el Parque de los Príncipes, Guillermo Ochoa fue ‘bombardeado’ por 14 tiros a portería, de los cuales solo permitió un gol.

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Guillermo Ochoa y Salernitana van por la salvación en la Serie A

A falta de tres partidos por disputar en la presente campaña de la Serie A, Guillermo Ochoa y Salernitana aún no han asegurado la permanencia en la máxima categoría del futbol italiano. Para conseguir la salvación necesitan sumar un punto de los siguientes nueve en juego; en el cierre de la campaña se enfrentarán a Roma, Udinese y Cremonese.