El futbolista que gana más que Messi y Ronaldo en Qatar 2022

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se encuentran en la parte culminante de sus carreras, ambos futbolistas han ganado todo a nivel de clubes, el portugués conquistó la Eurocopa en 2016, mientras que el argentino levantó la Copa América en 2020. Es por eso que aún en el cierre de sus carreras los dos futbolistas están en el top 5 de los futbolistas que más ganan estando en Qatar 2022.

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El Jugador que más gana en Qatar 2022

Kylian Mbappé ha logrado romper el dominio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el plano económico. El delantero del PSG está convertido en el futbolista que más gana y que estará presente en el Mundial de Qatar 2022. Según estimaciones de la revista Forbes, en la presente temporada, el artillero galo gana un total de 128 millones de dólares, 8 millones más que Messi y 28 más que Cristiano Ronaldo.

El resultado cobra mayor relevancia si se considera que el astro argentino y portugués ocupaban los dos primeros puestos del ranking desde el 2014. Sin embargo, cuando Lionel Messi y Cristiano Ronaldo rompieron la barrera del sueldo de los 100 millones de dólares en 2018, tenían 31 y 33 años respectivamente. Kylian Mbappé rompió esa cifra a los 23 años de edad.

Los 10 jugadores con mayores ingresos en Qatar 2022

1 | Kylian Mbappé

Ingresos totales: 128 millones

Ganancias en el campo: 110 millones

Ganancias fuera del campo: 18 millones



2 | Lionel Messi

Ingresos totales: 120 millones

Ganancias en el campo: 65 millones

Ganancias fuera del campo: 55 millones

Lionel Messi

3 | Cristiano Ronaldo

Ingresos totales: 100 millones

Ganancias en el campo: 40 millones

Ganancias fuera del campo: 60 millones



4 | Neymar Jr.

Ingresos totales: 87 millones

Ganancias en el campo: 55 millones

Ganancias fuera del campo: 32 millones



|REUTERS

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5 | Mohamed Salah

Ingresos totales: 53 millones

Ganancias en el campo: 35 millones

Ganancias fuera del campo: 18 millones

6 | Erling Haland

Ingresos totales: 39 millones

Ganancias en el campo: 35 millones

Ganancias fuera del campo: 4 millones

7 | robert Lewandowski

Ingresos totales: 35 millones

Ganancias en el campo: 27 millones

Ganancias fuera del campo: 8 millones

8 | Edén Hazard

Ingresos totales: 31 millones

Ganancias en el campo: 27 millones

Ganancias fuera del campo: 4 millones

9 | Andrés Iniesta

Ingresos totales: 30 millones

Ganancias en el campo: 25 millones

Ganancias fuera del campo: 5 millones

10 | Kevin De Bruyne

Ingresos totales: 29 millones

Ganancias en el campo: 25 millones

Ganancias fuera del campo: 4 millones