Edson Álvarez: “México llegará hasta donde nosotros imaginemos”

Edson Álvarez se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema de Gerardo Martino de cara al Mundial de Qatar 2022, el elemento del Ajax se ha consolidado de gran forma en la Eredivisie y por ende dentro de la Selección Mexicana, donde ha reflejado su crecimiento exponencial.

La revalorización del mediocampista ha ido en progresivo aumento, según el sitio alemán Transfermarkt, el jugador de la Selección Mexicana está valorizado en 30 millones de euros, siendo junto el Chucky Lozano los futbolista más caros de la plantilla del Tata Martino.

El paso de Edson Álvarez con la Selección Mexicana

Edson Álvarez recordó su debut mundialista en Rusia 2018 bajo el mando de Juan Carlos Osorio, donde fue con 19 años uno de los elementos más jóvenes de la Selección Mexicana y uno en quien más depositó confianza el estratega colombiano. ‘El Machín’ fue titular en el partido más importante del equipo azteca por los Octavos de Final ante Brasil, saliendo de cambio por tener una amarilla como lateral por derecha.

“Me siento mejor, con mucha más experiencia, el primer mundial con 19 años recién cumplidos fue una gran responsabilidad, entonces como que no tuve esa madurez para enfrentarlo, era muy chico, era muy joven y ahora esa es mi expectativa, ir disfrutando, pues porque es una cosa que pasa cada cuatro años”, aseguró Edson Álvarez.

Sobre el liderazgo en la Selección Mexicana

Edson Álvarez ha sido uno de los grandes referentes dentro del campo para la Selección Mexicana en los últimos compromisos, a pesar de su injerencia en el mediocampo, el ex del América entiende que hay nombres con mayor peso dentro del grupo y es consciente que el liderazgo se demuestra dentro del campo.

“Eso se tiene que hacer en la cancha, yo no te puedo decir soy el líder, porque no, porque hay gente con experiencia con es Andrés, como es Memo, como es Héctor, obviamente que me fijo en ellos para adquirir lo que ellos saben y en un futuro tomar esa responsabilidad”.

Cuando se le preguntó por la aspiraciones del combinado nacional en el Mundial de Qatar 2022, Edson Álvarez no dudo en mostar su convicción y confianza con el equipo: “Hasta donde nosotros nos lo imaginemos y queramos”, aseguró el mediocampista del Ajax con mucha confianza.