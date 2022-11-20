Las palabras de Benzema que la afición mexicana relaciona con Jiménez

Karim Benzema causó baja de la Selección de Francia de manera definitiva para el Mundial de Qatar 2022, según reportes del diario L'Equipe, el delantero merengue tuvo una fatiga muscular en uno de los entrenamientos, producto de la sobrecarga de la temporada y se pierde su participación con el equipo dirigido pr Didier Deschamps.

El artillero del Real Madrid se perderá su segundo mundial de manera consecutiva, dado que en Rusia 2018 fue relegado por un tema extra deportivo, por lo que Benzema no dudó en lanzar un mensaje en sus redes sociales que la afición mexicana relacionó con el delantero de la Selección Mexicana Raúl Jiménez.

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Las palabras de Karim Benzema en redes sociales

Ante su inminente lesión, el actual Balón de Oro, Karim Benzema mostró su dignidad deportiva y decidió dar un paso al costado para ceder su lugar a alguien con más posibilidades de ayudar a la Selección de Francia a cumplir los objetivos.

“En mi vida nunca me rindo, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre lo hago, así que la razón me dice que deje mi lugar para alguien que pueda ayudar a nuestro equipo a hacer un gran mundial. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo”, escribió el delantero en su cuenta oficial de Twitter.

De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Merci pour tous vos messages de soutien 🙌🏼❤️ pic.twitter.com/SBalX0juAH — Karim Benzema (@Benzema) November 19, 2022

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Explotó la afición Mexicana

Luego del mensaje de Karim Benzema, la reacción de la afición mexicana en Twitter no se hizo esperar y compararon la decisión del internacional francés con la del atacante de los Wolves Raúl Jiménez, quien a pesar de no estar en ritmo de competencia, mentiene su presencia en la Selección Azteca.

Ante molestias por lesión Karim Benzema se retira del mundial. En cambio Raúl Jiménez piensa solo en él y decide jugar el mundial con andadera. — San Yorch (@DonYorchChiva) November 19, 2022

Si tan solo Raúl Jiménez tuviera la misma mentalidad que benzema y se hubiera bajado para darle oportunidad a alguien como Santi que si está listo — factora🥂 (@factordiegotri) November 19, 2022

Debut de la Selección Mexicana en Qatar 2022

El equipo mexicano hace su presentación en el Estadio 974, cuando se mida ante la Selección de Polonia el 22 de noviembre. Lo que serán los primeros puntos fundamentales para los dos planteles que buscan avanzar del grupo C del Mundial de Qatar 2022.