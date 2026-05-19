Llegó como ESTRELLA a Cruz Azul y está borrado con Joel Huiqui

Cruz Azul se encuentra a horas de una nueva Final en este Torneo Clausura 2026. Sin embargo, en medio del ambiente festivo que inunda La Noria tras eliminar a Chivas en las semifinales, una de las realidades más complejas para el cuerpo técnico radica en la gestión de su plantilla. El caso más llamativo es el de Luka Romero, la joven promesa que ha visto diluirse su rol protagónico en el esquema celeste tras el reciente cambio en la dirección técnica.

¡Partidazo en la semifinal! Cruz Azul y Chivas empatan en una ida llena de goles

¿Cuánto costó la contratación de Luka Romero?

La historia de Romero con la Máquina comenzó con altas expectativas en enero de 2025, cuando la directiva cementera dio un golpe sobre la mesa en el mercado de fichajes al ganar la carrera por su carta frente a las Chivas. Proveniente del AC Milan, el futbolista nacido en Durango se vistió de celeste bajo una transacción definitiva que alcanzó los 3.5 millones de dólares, una inversión considerable destinada a apuntalar el proyecto deportivo a mediano y largo plazo.

Durante la gestión de Nicolás Larcamón en el Clausura 2026, el volante ofensivo gozó de la confianza del estratega argentino, convirtiéndose en una pieza habitual en las rotaciones y sumando un total de 452 minutos en 16 encuentros sobre el terreno de juego. Con Larcamón, Romero encontró la regularidad que tanto buscaba, aportando dinamismo en el último tercio de la cancha.

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¿Cuántos minutos ha jugado Luka Romero con Joel Huiqui?

No obstante, la sorpresiva destitución del timonel argentino previo al cierre de la fase regular abrió paso al interinato de Joel Huiqui. Bajo el mando del exdefensor mexicano, el panorama cambió drásticamente para el futbolista de 21 años. Desde que Huiqui asumió el banquillo, Luka Romero ha sido relegado a un rol estrictamente secundario, registrando apenas 65 minutos (16 minutos de promedio por partido) de actividad repartidos en apariciones fugaces desde el banquillo, incluyendo los duelos clave de la Liguilla contra Atlas y Guadalajara.

A pesar de haber marcado un gol saliendo como revulsivo en la última jornada de la fase regular ante Necaxa, Luka no ha logrado convencer al nuevo cuerpo técnico de devolverle la titularidad. Mientras Cruz Azul afina los detalles tácticos para disputar el partido de ida de la Gran Final frente a Pumas, el juvenil deberá asimilar su nuevo rol táctico, esperando que los pocos minutos que reciba sean suficientes para justificar el peso de su millonaria contratación.

