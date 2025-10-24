Contundente mensaje sobre Kevin Mier en Cruz Azul: “Es parte del show...”

Óscar “Conejo” Pérez es uno de los máximos referentes de Cruz Azul, pues jugó para el club durante varios años, además de que fue entrenador de porteros y director deportivo de la institución tras su retiro. Debido a ello, es voz autorizada para hablar de los arqueros del club, entre ellos Kevin Mier a quien le mandó un mensaje tras ser banca en el partido ante América por no asistir a 2 entrenamientos .

“Sin duda hay cosas por mejorar, en algunos momentos del torneo no le fue tan bien a Kevin, pero es parte del Show”, declaró el dos veces mundialista con la Selección Mexicana en entrevista para AS México sobre las actuaciones del guardameta cafetalero, quien volvió a la titularidad en el empate a un gol entre Cruz Azul y Necaxa .

TVA Óscar Pérez le mandó un mensaje a Kevin Mier luego de varios de sus errores

“Conejo” también habló de Andrés Gudiño, quien es el segundo guardameta del conjunto de la Noria y que volvió a disputar un partido de Liga BBVA MX ante Tigres. “Cada que lo ponen creo que ha cumplido, lo ha hecho bien. Ojalá que todo esto que están haciendo siga así”, concluyó el exportero de la Máquina.

Los errores que le han costado caro a Cruz Azul

Kevin Mier llegó a Cruz Azul para el Torneo Clausura 2024 y desde entonces se adueñó del arco celeste. El colombiano es una pieza indispensable en el 11 titular del club, aunque es cierto que durante su estancia en México ha cometido varios errores que le ha costado bastante caro al club.

Todo empezó con esta tontería de Kevin Mier. Portero mediano, con destellos, pero sobretodo con errores grotescos. pic.twitter.com/DLbPBp58Zs — Jorge Moctezuma🥇 (@Jorch_MM) May 19, 2025