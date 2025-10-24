Contundente mensaje sobre Kevin Mier en Cruz Azul: “Es parte del show...”
Uno de los grandes referentes de la Máquina habló sobre las actuaciones del colombiano, quien en varias ocasiones se ha equivocado en partidos importantes
Óscar “Conejo” Pérez es uno de los máximos referentes de Cruz Azul, pues jugó para el club durante varios años, además de que fue entrenador de porteros y director deportivo de la institución tras su retiro. Debido a ello, es voz autorizada para hablar de los arqueros del club, entre ellos Kevin Mier a quien le mandó un mensaje tras ser banca en el partido ante América por no asistir a 2 entrenamientos .
“Sin duda hay cosas por mejorar, en algunos momentos del torneo no le fue tan bien a Kevin, pero es parte del Show”, declaró el dos veces mundialista con la Selección Mexicana en entrevista para AS México sobre las actuaciones del guardameta cafetalero, quien volvió a la titularidad en el empate a un gol entre Cruz Azul y Necaxa .
“Conejo” también habló de Andrés Gudiño, quien es el segundo guardameta del conjunto de la Noria y que volvió a disputar un partido de Liga BBVA MX ante Tigres. “Cada que lo ponen creo que ha cumplido, lo ha hecho bien. Ojalá que todo esto que están haciendo siga así”, concluyó el exportero de la Máquina.
Los errores que le han costado caro a Cruz Azul
Kevin Mier llegó a Cruz Azul para el Torneo Clausura 2024 y desde entonces se adueñó del arco celeste. El colombiano es una pieza indispensable en el 11 titular del club, aunque es cierto que durante su estancia en México ha cometido varios errores que le ha costado bastante caro al club.
Todo empezó con esta tontería de Kevin Mier. Portero mediano, con destellos, pero sobretodo con errores grotescos. pic.twitter.com/DLbPBp58Zs— Jorge Moctezuma🥇 (@Jorch_MM) May 19, 2025
- Fase de Grupos Leagues Cup 2024. El arquero cometió un error que le costó el empate a Cruz Azul ante Philadelphia en la segunda jornada del torneo internacional al rechazar de mala manera el balón.
- Semifinal Apertura 2024. El colombiano se comió un gol desde media cancha al estar adelantado. Esto le costó caro a la Máquina que perdió la serie ante América.
- Octavos de Final Concachampions 2025: El cafetalero se equivocó en los 2 partidos ante Seattle Sounders. La primera se dio tras rebanar el balón, pero la jugada fue anulada por fuera de juego. Mientras que en el segundo encuentro no cortó un centro. Pese a ello, su equipo avanzó.
- Semifinal Clausura 2025: Mier se volvió a equivocar contra América en un partido definitoria al soltar un balón que ya tenía controlado, pues el delantero azulcrema se avivó y se lo quitó, por lo que tuvo que cometer penal. Ello le costó el pase a la final a Cruz Azul.
- Jornada 2 del Apertura 2025. Kevin cometió 2 errores garrafales en el empate a 3 goles entre Cruz Azul y Atlas, lo que causó el descontento de la afición.