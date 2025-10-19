La razón por la que Larcamón mandó a Kevin Mier a la banca en el Cruz Azul vs América

En partido correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025, las Águilas del América visitan el Olímpico Universitario para enfrentar a Cruz Azul en una edición más del Clásico Joven, un partido en el que el técnico cementero Nicolás Larcamón sorprendió con la alineación en especifico mandando a su arquero titular Kevín Mier a la banca.

El entrenador cementero mandó en su XI titular al guardameta Andrés Gudiño en el lugar del colombiano Kevín Mier. ¿La razón? Darle descanso al cafetero tras su viaje a sudamerica en la fecha FIFA con su selección que enfrentó a la selección mexicana y a Canadá la semana anterior.

Kevín Mier ha sido señalado por sus constantes errores evidenciados por su forma de jugar tan atrevida y fuera de su área, por lo que la afición de Cruz Azul no respondió de mala forma al conocer la decisión de Nicolás Larcamón.

Además de que es un clásico de relevancia contra las Águilas del América, en Cruz Azul tendrían planeado que en la jornada doble frente a los Rayos del Necaxa el guardameta mexicoamericano Emannuel Ochoa sume minutos en la regla de menores y tenga su debut en el máximo circuito luego de su destacada participación en el Mundial Sub 20 donde el combinado mexicano quedó en la fase de Cuartos de Final.