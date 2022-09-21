¡Cooper Rush gana con Cowboys!: Reacciones de la semana 2 en El Ritual Podcast

La Semana 5 de la NFL dejó mucho para analizar en este capítulo del mejor podcast del emparrillado. Lalo Ruiz y Gabo Martínez discuten sobre el triunfo de los Dallas Cowboys y qué tanta repercusión tuvo en él, el mariscal de campo Cooper Rush, quien consiguió el triunfo en ausencia de Dak Prescott, quien estará fuera de competencia por varias semanas.



Por otra parte, uno de los temas más relevantes del fin de semana ha sido la terrible lesión del quarterback de los San Francisco 49ers, Trey Lance, quien estará fuera por lo que resta de la temporada debido a una aparatosa fractura de tobillo, por lo que Jimmy Garoppolo regresa a la titularidad del equipo.

También hablamos de los triunfos de los Green Bay Packers, y las increíbles remontadas de los New York Jets y los Arizona Cardinals, que se llevaron sus respectivos duelos cuando todo parecía perdido.

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