Con Ormeño en la cancha, Perú derrotó a Colombia

Movimientos interesantes en el Grupo B de la Copa América. Perú se impuso a Colombia y deja las puertas abiertas para clasificarse a la siguiente ronda.

Perú dejó fría a Colombia tras vencerla por 1-2, con un autogol del defensa Yerry Mina, en el partido de cierre de la tercera fecha del Grupo A de la Copa América que se disputó en el estadio Olímpico Pedro Ludovico de Goiania.

El partido lo dominó en el inicio el equipo dirigido por Reinaldo Rueda pero eso no se vio reflejado en el marcador que abrió Perú en el minuto 17 con un remate con la derecha desde el centro del área de Sergio Peña.

Sin embargo, en el minuto 51 Miguel Borja aprovechó un pase en profundidad para sacar del camino al guardameta peruano Pedro Gallese que lo derribó cuando este se dirigía al arco. El árbitro Esteban Ostojich marcó penalti a favor de Colombia y amonestó a Gallese. El mismo Borja cobró en el 53 y dio el empate 1-1 a Colombia.

Pero llegó la jugada que le dio el triunfo a Perú. Un gol en propia puerta de Yerry Mina en el minuto 64 que dejó el marcador 1-2 para los dirigidos por 'el Tigre' Gareca.

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Debut de Ormeño



Santiago Ormeño por fin debutó con la selección peruana, el futbolista nacido en México jugó nueve minutos y en las redes sociales se manifestaron rápidamente con felicitaciones para el ahora futbolista de León.

Con el triunfo, Perú se recuperó y ahora ocupa el tercer puesto con tres puntos, mientras Colombia conserva el segundo lugar con 4 unidades. Para Colombia el panorama es difícil ya que este miércoles 23 de junio se enfrentará con el líder Brasil en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.

Mientras que a segunda hora Perú se verá las caras con Ecuador en el estadio Olímpico de Goiania, con descanso para Venezuela.

EFE

