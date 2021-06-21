Horario y dónde ver los partidos de Copa América | 21 de junio

Uruguay extraña el gol que, desde hace ya cuatro partidos -uno de Copa América y tres de eliminatorias al Mundial 2022-, no logra encontrar pese a contar con sus principales artilleros en ofensiva, por lo que buscará reencontrarse con el grito sagrado en un duelo crucial ante Chile.

Para el juego ante Chile, se espera que Tabárez haga algún cambio de posición ya que los mejores minutos del centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde, se vieron cuando este pasó a jugar en la mitad del terreno y tampoco se descarta el ingreso como titular de Nahitan Nández, quien le dio profundidad al equipo en la segunda mitad ante Argentina.

La selección chilena necesita consolidar su buen momento luego de vencer a Bolivia por 1-0 gracias al gol de Ben Brereton, el futbolista anglochileno que viene dando que hablar en esta Copa América por su buen rendimiento.

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Argentina vs Paraguay

Argentina y Paraguay expondrán este lunes sus invictos en el duelo que cerrará la tercera jornada del grupo A de la Copa América, en la que ambos buscarán un triunfo que los acerque a la clasificación a los cuartos de final de este certamen continental de selecciones, el más antiguo de todos.

Lionel Scaloni quedó conforme con la última actuación de su equipo y sólo realizaría dos variantes por molestias físicas: saldrían Nicolás González y Giovani Lo Celso, e ingresarían Ángel Di María y Exequiel Palacios en sus respectivos lugares.

La Albirroja, dirigida por el seleccionador argentino Eduardo Berizzo, va en busca de la tercera Copa América luego de las conquistadas en 1953 y 1979, con Ángel Romero, Miguel Almirón y el liderazgo de Gustavo Gómez y Antony Silva como puntales.

Luego del triunfo ante Bolivia, Paraguay retornó a Asunción para preparar el duelo frente a la Albiceleste y regresará este domingo a territorio brasileño para afrontar la recta final de la fase de grupos.

Este partido dará inicio a las 7:00 PM (tiempo del centro) y podrás disfrutar la cobertura en vivo con nosotros en aztecadeportes.com.

