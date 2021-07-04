Colombia elimina a Uruguay y avanza a semis de la Copa América 2021

En un juego que sobre el papel parecía que sería interesante, Uruguay y Colombia no lograron hacerse daño en los 90 minutos reglamentarios de los Cuartos de Final de la Copa América 2021.

A pesar de que el encuentro fue parejo en la posesión del balón, las ocasiones frente al arco fueron pocas teniendo por parte de los charrúas a Luis Suárez y Edison Cavani en el eje de ataque. Por su parte, la escuadra cafetera buscó hacer daño teniendo al frente a Duván Zapata y Luis Muriel, no obstante, el cero no se rompió en el Estadio Nacional de Brasília.





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El encuentro estuvo plagado de faltas. En total, fueron 29 infracciones las que se cometieron. Pese a ello, el árbitro del encuentro únicamente le mostró la tarjeta amarilla al central uruguayo, Diego Godín.



El juego se definió en penales



La Selección de Colombia fue la primera en cobrar. Duván Zapata abrió la tanda y no erró ante Fernando Muslera. Por su parte, Edinson Cavani hizo lo propio e igualó la serie 1-1.

El siguiente cafetero fue Dávinson Sánchez y tampoco falló para poner el 2-1. Posteriormente, David Ospina puso arriba a Colombia tras atajar el disparo de José María Giménez y Yerry Mina se encargó de meter el 3-1.

Luis Suárez fue el tercer cobrador por Uruguay y acercó a la escuadra dirigida por Óscar Washington Tabárez poniendo el 3-2.

Finalmente, Miguel Borja anotó el 4-2 para los cafeteros y David Ospina definió la serie para darle el pase al conjunto comandado por Reinaldo Rueda luego de atajar el disparo de Matías Viña.

Tras conseguir su pase a Semifinales de la Copa América 2021, Colombia espera al vencedor del juego entre Argentina y Ecuador, rival al que se enfrentará el próximo 6 de julio en busca de acceder a la Final. Por otro lado, Brasil y Perú definirán al otro finalista del torneo de la Conmebol.

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