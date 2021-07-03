VIDEO: Ormeño falla su primer penal con la Selección de Perú

Perú se clasificó a las semifinales de la Copa América tras un electrizante encuentro ante Paraguay. El tiempo regular finalizó con un 3-3 y un par de expulsiones, los últimos minutos fueron dramáticos pues el empate paraguayo cayó al 90’ y se tuvieron que ir directamente a los tiros penales en los que tuvo participación Santiago Ormeño.

Ormeño ingresó al minuto 60 para aprovechar la superioridad numérica que en esos momentos tenía su selección. El ex futbolista del Puebla disputó por primera vez más tiempo de lo que se había visto en esta Copa América.

El ahora futbolista de León tuvo un par de ocasiones en las que probó a puerta y dejaba sensaciones interesantes para los peruanos. Su oportunidad de romper las redes por primera vez como seleccionado inca se presentó en la serie de penales, lamentablemente para su causa, no pudo concretarlo ante su ex compañero del Puebla Antony Silva que adivinó bien el disparo y puso en suspenso la serie para mantener en la lucha a los suyos.

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Tras su falla, se disculpó

Paraguay abrió la tanda de penaltis con Ángel Romero, quien no falló y puso el 1-0 en la pizarra. Gianluca Lapadula hizo lo suyo e igualó la serie a un tanto. Junior Alonso por los guaraníes y Yoshimar Yotún para Perú colocaron el 2-2.

Posteriormete, para el tercer cobro los jugadores de ambas selecciones fallaron. Héctor Martínez por Paraguay lo mandó por arriba y el jugador que milita en la Liga BBVA MX, Santiago Ormeño, vio su disparo atajado por Antony Silva y rompió en llanto. Más tarde se disculpó en las redes sociales.

Estoy triste por haber fallado y pido una disculpa a toda la afición, sin embargo me quedo feliz y tranquilo del equipazo que tenemos y la familia que somos. Lo logramos, estamos en semifinales!!! Contento de seguir aprendiendo de este gran grupo, que siempre me apoyará. — Santiago Ormeño (@santorme) July 3, 2021

Para el cuarto tiro, Braian Samudio mandó el balón por arriba del arco defendido por Pedro Gallese y Renato Tapia no erró para hacer el 3-2. Robert Piris da Motta siguió por Paraguay y no se equivocó colocando el 3-3.

Cuando parecía que Perú podría avanzar, Christian Cueva falló el quinto disparo contra Antony Silva y la serie se extendió a muerte súbita. Pedro Gallese se lo atajó a Alberto Espínola y Miguel Trauco marcó el gol definitivo para poner a los Incas en las instancia de Semifinales.

