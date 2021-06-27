Venezuela vs Perú cobertura en vivo | Copa América 2021

El seleccionador de Venezuela, José Peseiro, aseguró este sábado que el duelo de mañana contra Perú por la quinta y última jornada del grupo B de la Copa América será "un partido de pelea".

"Para mañana, el equipo se ha preparado dentro de las ideas, los recursos y lo que pensamos que podemos hacer en este momento. Mañana tenemos un partido de pelea, de organización y sacrificio. También de atacar, porque queremos atacar", dijo Peseiro en la rueda de prensa previa al partido.

A ese partido llega Venezuela con dos puntos, fruto de dos empates con Colombia y Ecuador, tras comenzar su andadura con derrota frente a Brasil (3-0), pero también con ocho jugadores recuperados tras superar el covid-19, enfermedad que les fue detectada en la primera prueba que les hicieron al aterrizar en Brasilia.

También es duda una de las grandes figuras de La Vinotinto, Yeferson Soteldo, quien no ha podido disputar un solo minuto de la Copa América por una lesión, pero que ya se ha unido a los entrenamientos.

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Perú busca asegurar



Por su parte, Perú llega con cuatro puntos y un pie en los cuartos de final, si bien una derrota, sumada a una victoria de Ecuador frente a Brasil, le podría eliminar de la siguiente fase.

Sobre Soteldo, Peseiro afirmó que "llega de una lesión y ha entrenado tres veces con nosotros" por lo que deberá evaluar si puede jugar al ritmo necesario.

"Tengo que evaluar bien y poner los jugadores que tienen condiciones para jugar y manejar si pueden hacerlo todo el tiempo, o no", afirmó el portugués, cuya capacidad para recomponer el equipo tras el brote de covid y la lesión de sus estrellas le ha valido múltiples elogios en Venezuela.

Peseiro también dijo que espera "poder elegir aquellos" jugadores que piensa "que pueden aportar más para el equipo en este momento". "Las dudas que tenemos en cuanto a la situación de los jugadores que se recuperaron, es que estuvieron diez días parados", subrayó.

Sobre su rival, comentó que en Venezuela son conscientes de la fuerza que tiene, pero hizo hincapié en que también saben que "la fuerza mental del grupo" que conforma La Vinotinto. "Por eso tenemos que respetarlo porque tiene cosas buenas, pero sin miedo", concluyó.

EFE