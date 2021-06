Las cuentas pendientes de Lionel Messi con Argentina

No cabe duda que Lionel Messi es uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol argentino e internacional; sin embargo, no todo es alegría y felicidad cuando se habla del seis veces balón de oro a nivel de selección.

El astro disputa actualmente su sexta Copa América, aunque representando a su país sólo ha conseguido la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, un logro que no sería poca cosa si no se hablara del jugador del Barcelona, pues las críticas por no conseguir títulos con la selección mayor han puesto en duda su capacidad de aparecer en momentos importantes.

La Copa América de este verano tal vez sea la última oportunidad de conseguir el título continental con su selección, y aquí recordamos los intentos en los que se quedó en la orilla de la gloria.

Después de la eliminación en cuartos de final del mundial de Alemania 2006, Messi vivió su primera Copa América con Argentina en Venezuela 2007, donde cayeron en la final 3-0 en contra del acérrimo rival, Brasil.

Llegó la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 en la que la “albiceleste” dirigida por Diego Armando Maradona, se volvió a quedar en Cuartos de Final, eliminado por Alemania de nueva cuenta.

Un año más tarde, Argentina vivió la Copa América en casa, una buena oportunidad para buscar el campeonato con su gente. Una oportunidad que terminó en un fracaso más para Messi y su selección, el combinado local cayó en cuartos de final en tanda de penaltis frente a Uruguay.

Brasil 2014, tal vez una de las actuaciones más dolorosas en la historia del fútbol argentino. En la casa del acérrimo rival, Argentina llegó a la final en el mítico estadio Maracaná. El duelo frente a Alemania llegó a la instancia de tiempo extra donde una “pincelada” de Mario Gotze, le robó otra oportunidad de gloria.

Lionel Messi y compañía cayeron dos veces en la final de la Copa América ante Chile

En 2015, una oportunidad más para ganar la justa continental llegó un año más tarde. El conjunto liderado por Lionel Messi llegó a una final más, ahora en contra del local Chile en la Copa América, “La Roja” no había conseguido este título y en esta edición en tanda de penaltis le robó el título a la “albiceleste”.

La revancha parecía llegar más rápido de lo esperado, en 2016, se celebró la Copa América Centenario en Estados Unidos, con equipos de la Conmebol y la Concacaf. La final volvió a ser la misma y la historia no cambió. Chile se volvió a coronar sobre Argentina desde los once pasos y Messi fue decisivo al fallar su disparo frente al arco de Claudio Bravo.

Mundial de Rusia 2018, Argentina clasificó con muchos problemas a la segunda ronda, días después fue eliminado en Octavos de Final por Francia que a la postre fue campeón de la justa.

En la Copa América de 2019, Argentina volvió a caer frente al campeón. Messi y compañía perdió en la semifinal 2-0 ante Brasil, dejando quizá, la Copa América 2021 como la última oportunidad continental para ver a Messi levantando el título de campeón, ¿lo logrará?.