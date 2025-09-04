deportes
CR7 vs México: así le ha ido a Cristiano Ronaldo cada vez que enfrenta a la Selección Azteca

Se confirmó que una edición más del CR7 vs México se llevará a cabo. Por eso es necesario conocer comó está el historia del portugués ante la Selección Azteca.

cr7-vs-mexico-historial-cristiano-ronaldo-contra-seleccion-azteca-pb-notas
Crédito: Instagram - @cristiano y @raulalonsojimenez9
Redacción Azteca Deportes
Selección Azteca
La FMF habría hecho un trabajo excepcional al conseguir a un rival de primer nivel para la reinauguración del Estadio Azteca, esto cuando los trabajos de remodelación se concreten ya llegado el 2026. A falta de hacerlo oficial, el Cr7 vs México se hará realidad en marzo del próximo año. ¿Cuántas veces se ha dado el cruce entre el lusitano y la Selección Azteca?

¡Gol de Cristiano Ronaldo! | Al Etiffaq 0-1 Al Nassr | Jornada 4 | Liga Saudí

¿Cuántas veces se logró el CR7 vs México en la historia?

Las posibilidades de enfrentamiento han sido más altas de lo que muchos creen, sin embargo no se concretaron como se esperaba. Por ello, solamente hubo una ocasión que Cristiano Ronaldo jugó contra México. Esto sucedió en la Copa Confederaciones del 2017. El seleccionado dirigido por Juan Carlos Osorio se cruzó en el camino ante los europeos para empatar a dos goles.

Aunque en dicho torneo tuvieron (Cr7 vs México) que verse las caras de nueva cuenta, la estrella pidió un permiso para no terminar el torneo. Por ello ese encuentro no lo concretó ante México, ocasión donde el tricolor cayó ante los lusos 2-1.

@copamundial_2022 #copaconfederaciones2017 #portugal🇵🇹 #mexico🇲🇽 #copaconfederaciones #2017 #portugal #mexico #grupoa #portugalvsmexico ♬ Colors (Coca-Cola® Anthem, 2018 FIFA World CupTM) - Jason Derulo

¿Hubo otras posibilidades de que el Cr7 vs México se cumpliera?

Sí, para la leyenda del futbol mundial no es extraño enfrentar a México en torneos internacionales. Corría el año 2006 cuando ambos seleccionados se cruzaron en la Copa del Mundo de Alemania. Ese partido también terminó 2-1, sin embargo Ronaldo no tuvo minutos, pues comenzaba su trayecto como referente de dicho equipo.

Y en 2014, ya en un encuentro de corte amistoso, la estrella que hoy juega en Arabia no fue convocada. Por ello, que se anuncie un encuentro contra Portugal llenó de ilusión a los aficionados del europeo, quien claramente es un referente del balompié mundial. Sin embargo, aunque pudo tener más historia contra México, será su segundo enfrentamiento, donde buscará poner su récord positivo. En estos momentos eso se encuentra en un empate, hablando de los partidos donde tuvo participación en cancha.

