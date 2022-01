Cristiano Ronaldo podría retirarse en México

El delantero portugues, Cristiano Ronaldo desea jugar por muchos años más, pues se siente con la capacidad física y mental para lograr extender su carrera en las canchas profesionales de futbol, ahora CR7 se fijó otro reto, mismo que incluye a México.

Con 36 años, el “Comandante” aún no marca una fecha para retirarse, aunque por su edad todo parece indicar que la Copa del Mundo de Qatar 2022 seria su última Copa del Mundo, Cristiano se niega a este escenario, pues planea jugar hasta los 42 años, por lo que podría llegar a otro mundial, el que organizará México y Estados Unidos.

Cristiano Ronaldo y el secreto para alargar su carrera

CR7, tiene claro sus objetivos, es por ello que su disciplina y cuidados que tiene hacía su cuerpo, su metodología de entrenamiento, acompañado de una alimentación sana, son el secreto para que Ronaldo tenga confianza en su capacidad atlética para lograr una carrera longeva en las canchas de futbol.





“Estoy feliz, quiero continuar a ver qué pasa, si consigo jugar a los 40, 41, 42 años, pero lo más importante es disfrutar del momento”, comentó el astro portugués a ESPN Brasil.

“Genéticamente hablando, no voy a decir que me siento como si tuviera 25 años, no hay que exagerar, Pero es como si tuviera 30, cuido mi cuerpo y mi mente”, culminó el futbolista luso.

Cristiano no quiere mediocridad en el Manchester United

CR7, explicó que en este año nuevo, la principal intención es poder corresponder a la afición del equipo, demostrando que pueden cambiar el rumbo de su campaña. “Es año nuevo, vida nuevo y espero que el United pueda estar al nivel que los aficionados merecen”, mencionó Cristiano y añadió: “sé que somos capaces de cambiar las cosas. Sé la manera de hacerlo, pero no lo voy a contar porque no sería ético”.

