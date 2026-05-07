El jugador que pocos recuerdan y volverá a Chivas para el Apertura 2026 tras fracasar en el extranjero

Chivas conformó una buena plantilla para este Clausura 2026; prueba de ello, el ingresar a la Liguilla y aún seguir en la pelea por el título. Por lo anterior, uno de sus delanteros no tuvo cabida y fue mandado al extranjero, donde fracasó. Debido a ello, el jugador que pocos recuerdan volverá al club para el Apertura 2026 y apunta a ser el reemplazo de Armando “Hormiga” González, quien corrió el riesgo de perderse la Copa Mundial de la FIFA.

Teun Wilke deberá reportar con el Rebaño Sagrado en verano de este año, ya que el 30 de junio vence su préstamo con el Fortaleza de Colombia, según informó el reportero Jesús Bernal en su canal de YouTube. Con ello, el delantero pasará sin pena ni gloria, pese a que el equipo cafetalero le dio más oportunidades que el conjunto rojiblanco, que emitió una postura tras ultimátum de la selección.

Teún Wilke regresará al Rebaño en el verano tras su aventura en Colombia.|@teunwilke9

Los números de Teun Wilke tras abandonar Chivas

Wilke se marchó a Colombia tras no tener cabida en el primer equipo, ante la contratación de Ángel Sepúlveda y el regreso de Ricardo Marín tras registrar buenos números con el Puebla. Sin embargo, el delantero no tuvo buenos números en su paso con Fortaleza, que quedó eliminado de la fase final al quedar en el lugar 15 de la tabla general.

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El jugador de 24 años se fue con las manos vacías al no registrar ni un gol ni una asistencia en 11 partidos disputados en el Apertura 2026 de la liga colombiana.

El futuro próximo de Wilke con Chivas

El canterano del Guadalajara deberá reportar con la institución tras concluir su contrato con el equipo colombiano y será hasta entonces que la directiva del conjunto rojiblanco haga una evaluación y consulte con el cuerpo técnico sobre su futuro próximo.

En las últimas semanas ha corrido el rumor de que la “Hormiga” González podría marcharse a Europa después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, hecho que le podría abrir de nueva cuenta una puerta a Wilke con el Rebaño, pero por el momento se desconoce la decisión que tomará el club con el jugador.