Todos los partidos que se juegan en el Estadio CDMX en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mientras muchos se preguntan cómo luce ya listo el Estadio CDMX, muchos fanáticos que se van a dirigir a México para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 quieren saber cuáles son los partidos que se disputarán en el histórico recinto que ya albergó las copas del mundo de 1970 y de 1986. Habrá un total de cinco encuentros en Ciudad de México.

Así como la Ciudad de México contará con varias Fan Zones (FIFA Fan Festival), el Estadio CDMX (antes Azteca) contará con 5 partidos del Mundial 2026, siendo la mayoría de la Selección Mexicana. Habrá tres duelos de fase de grupos (dos de México), uno de 16avos (sería del combinado azteca si avanza 1º de su grupo) y uno de octavos (si el tricolor continúa).

¿Qué partidos se jugarán en el Estadio CDMX en el Mundial 2026?

Tal como informó FIFA en su página oficial del calendario del Mundial 2026, estos serán los 5 partidos que se jugarán en el Estadio CDMX:

Jueves, 11 de junio 2026, 13:00 – Partido 1 – México vs. Sudáfrica – Grupo A (Partido Inaugural)

– Grupo A (Partido Inaugural) Miércoles, 17 de junio 2026, 20:00 – Partido 24 – Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K

– Grupo K Miércoles, 24 de junio 2026, 19:00 – Partido 53 – Chequia vs. México – Grupo A

– Grupo A Martes, 30 de junio 2026 – Partido 79, 19:00 – 1º Grupo A vs. Mejor 3º C/E/F/H/I – Dieciseisavos de final

– Dieciseisavos de final Domingo, 5 de julio 2026 – Partido 92, 18:00 – Ganador 79 vs. Ganador 80 – Octavos de final

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MEXICO CITY, MEXICO - JANUARY 06: Aerial view of the Banorte Stadium also known as Azteca Stadium under construction for renovation ahead the 2026 FIFA World Cup at Banorte Stadium on January 06, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)|Hector Vivas/Getty Images

La increíble historia del Estadio CDMX

Hablar del recinto ubicado en CDMX, antes llamado Estadio Azteca, es hablar del futbol. Pues el “Coloso de Santa Úrsula”, inaugurado en 1966 y diseñado por Pedro Ramírez Vázquez, ya albergó la Copa del Mundo en 1970 (vio coronar a Pelé con Brasil) y la de 1986 (Diego Maradona levantó el trofeo con Argentina y antes marcó la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo").

Para el Mundial 2026, el Estadio Ciudad de México romperá un récord histórico al convertirse en la primera cancha en albergar tres veces la Copa Mundial de la FIFA, siendo la sede del partido inaugural y de otros cuatro encuentros. Tras una masiva remodelación fusionó su mística legendaria con la tecnología que exige este Siglo XXI.