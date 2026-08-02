Qué tan cierta es la supuesta llegada de James Rodríguez al América: los detalles del rumor

Club América no ha cerrado su papel en el mercado de fichajes de cara al Apertura 2026. Mientras suenan posibles bajas dentro del equipo de Guillermo Almada, también se ha especulado sobre posibles altas de gran calidad en Coapa. Uno de los rumores más destacados es la de James Rodríguez, mediocampista colombiano que se encuentra todavía como agente libre.

A semanas de que terminara la Copa Mundial de la FIFA 2026™, James Rodríguez ha sido vinculado con el Club América. Algo que cobró sentido debido a que el futbolista tuvo un paso en la Liga BBVA MX con el Club León. Sin embargo, la directiva azulcrema no tiene realmente en sus planes poder fichar al 10 colombiano. Por lo que en Coapa parecen haber otros planes al respecto.

James Rodríguez ha sido vinculado con el Club América|Crédito: @jamesdrodriguez / X

Por qué América no tiene en planes fichar a James Rodríguez

James Rodríguez no entra en planes para las Águilas debido al alto costo del fichaje. Ya que el futbolista contaría con un salario importante que le impediría volver al radar de algún equipo mexicano. Cabe recordar que en la Liga BBVA MX llegó a cobrar alrededor de 5 millones de dólares.

En ese sentido, en América han descartado completamente la opción del ex jugador del Real Madrid. Ya que dentro de sus planes existen otros tipos de perfil que en Coapa buscarían sondear para poder cerrar su participación en el mercado veraniego.

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Qué fichajes busca Club América para el Apertura 2026

Las alternativas que buscan desde Club América cuentan con un costo operativo menor al que tendría el fichar a James Rodríguez. Por lo que no se descarta que en Coapa puedan apostar por la llegada de un mediocampista que pueda solventar el ataque azulcrema o bien se busque en otras zonas que consideren necesarias para fortalecerse.

América solo ha cerrado el fichaje de Óscar Perea|Instagram: Oscar Perea

Hasta el momento las Águilas solo han concretado el fichaje de Óscar Perea. El cual es considerado como una de las grandes joyas que han surgido del balompié colombiano. Por lo que habrá que ver qué nuevas coyunturas se avecinan para el equipo capitalino en este cierre de mercado.