El crack del Club América que se iría con André Jardine a su nuevo equipo

El paso de André Jardine por el Club América terminó hace unos días, pero el director técnico brasileño todavía podría provocar movimientos importantes dentro del plantel azulcrema. Su llegada al futbol de Emiratos Árabes Unidos abrió la posibilidad de que una figura de las Águilas de Coapa cambie de equipo en este mercado.

El entrenador fue presentado como nuevo director técnico del Shabab Al Ahli después de conquistar 6 títulos en Coapa. Durante su etapa con el América consiguió un dominio importante en la Liga bbva MX y dejó una base sólida. Ahora, André Jardine buscaría reforzar a su nuevo club con un futbolista que conoce perfectamente: Brian Rodríguez.

|Crédito: Instagram/@oficialandrejardine

Brian Rodríguez aparecería en el radar del Shabab Al Ahli

Diversos reportes apuntan a que el atacante uruguayo interesa al conjunto árabe para la próxima temporada. El extremo sudamericano se convirtió en una pieza importante dentro del América y, como Jardine lo conoce, su rendimiento llamó la atención fuera de México.

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Brian Rodríguez tiene contrato vigente con el América, aunque una oferta importante podría modificar todo. En los Emiratos Árabes Unidos existen condiciones económicas superiores a las de varios clubes del continente y eso podría influir en una posible negociación durante el mercado de verano.

|MEXSPORT

André Jardine conoce el potencial de Brian Rodríguez por lo hecho en el América

El técnico brasileño dirigió al uruguayo en el América. Jardine logró potenciarlo y ahora lo buscaría para su equipo. Tan bueno fue lo que hizo el DT de Brasil con el jugador uruguayo de 26 años que podría llevárselo hacia EAU.

Desde su llegada al América, Brian Rodríguez suma 146 partidos oficiales, además de 35 goles y 25 asistencias. También participó en la conquista del tricampeonato de la Liga MX.

El futuro de Brian Rodríguez sigue abierto

El panorama del uruguayo todavía puede cambiar en las próximas semanas. Actualmente disputa la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con Uruguay y una actuación destacada podría atraer el interés de otros clubes fuera de México.

Mientras tanto, el Shabab Al Ahli se mantiene como una posibilidad real. André Jardine conoce el perfil del futbolista y considera que puede adaptarse a su nuevo proyecto en el futbol árabe.

