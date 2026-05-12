Este crack del Club América podría seguir el mismo camino que Julián Quiñones

Un fuerte rumor sacude las oficinas de Coapa ante las posibles salidas de varias figuras. La directiva del Club América está alerta por el interés extranjero que busca tentar a su atacante más desequilibrante. Esta situación evoca inevitablemente la partida de Julián Quiñones hacia el futbol de Oriente Medio ocurrida hace algún tiempo.

Brian Rodríguez, despertando el interés de Arabia Saudita, es el talentoso extremo uruguayo que protagoniza esta historia. Mientras ya se confirmó una salida en América, ahora este crack está bajo la mira de clubes con alto poder adquisitivo. El “Rayito” podría haber vivido su último partido como jugador de las Águilas tras varias temporadas sumamente exitosas.

El equipo al que se podría ir Brian Rodríguez si sale del Club América

Reportes recientes señalan un marcado interés de la Saudi Pro League en Arabia Saudita. Los clubes árabes siguen de cerca al atacante charrúa, atraídos por su explosividad ofensiva y juventud. Aunque no existe una oferta oficial confirmada, el poder económico del país asiático representa una tentación para todas las partes. Por ahora, Rodríguez y los de Coapa siguen con hermetismo.

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Los números de Brian Rodríguez en el Club América

A sus 25 años, el extremo izquierdo ha disputado cuatro temporadas con las Águilas de Coapa. Según datos de BeSoccer, el “Rayito” acumuló 151 partidos jugados, siendo titular en 90 ocasiones. En este tiempo, registró 38 goles y 25 asistencias, consolidándose como pieza clave para los de André Jardine.

Estas cifras reflejan su importancia táctica y su gran desequilibrio individual en el uno contra uno. Su aporte ofensivo ha sido fundamental para el ataque americanista. Una posible transferencia obligaría a la directiva a buscar un reemplazo de peso, justo cuando se habla de una reestructuración profunda.

La historia de Julián Quiñones tras salir de América a la Liga Saudí

Julián Quiñones marcó el camino al dejar Coapa para unirse al Al-Qadsiah en Arabia Saudita. Su éxito en Oriente Medio confirmó que las figuras de la Liga BBVA MX pueden brillar allí. Brian Rodríguez podría replicar esta trayectoria, cerrando un ciclo exitoso en México para aventurarse en el ambicioso proyecto del futbol saudí.