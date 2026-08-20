El crack de las fuerzas básicas que todos observan en Chivas tras la salida de la Hormiga González

Armando ‘Hormiga’ González dejará Chivas en este mercado de fichajes tras llegar a un acuerdo con Olympiacos de Grecia. El delantero está próximo a firmar su contrato, en una operación que significó unos 12 millones de dólares para la institución rojiblanca, una de las ventas más caras de la historia de la Liga BBVA MX. Sin embargo, la ausencia del canterano repercutirá en el once inicial de Gabriel Milito.

En la Jornada 4 del Apertura 2026, el entrenador argentino tomó la decisión de mandar a la banca a la Hormiga González para que en su lugar jugara Ricardo Marín. El experimentado delantero anotó el gol del triunfo ante Santos Laguna y se perfila para ser el reemplazo natural de Armando. No obstante, Milito estaría analizando incluir a un futbolista del Tapatío para rellenar el hueco que dejará el jugador de la Selección Mexicana.

Gabriel Milito pone el ojo en el Tapatío

Diversos reportes señalan que el timonel de Chivas está evaluando la situación de Vladimir Moragrega, uno de los mejores delanteros que tiene el Tapatío, filial del cuadro rojiblanco, en la actualidad. El atacante de 28 años es el máximo goleador del equipo con 16 anotaciones en 23 partidos, habiendo sido campeón de goleo en dos oportunidades y siendo el primero jugando para Tapatío.

Chivas pone el ojo en Vladimir Moragrega|Crédito: @TapatioCD / X

Su mejor actuación llegó durante el Clausura 2026, cuando marcó 10 goles en 14 partidos de fase regular. Promedió una anotación cada 103 minutos y se convirtió en el primer jugador del Tapatío que consigue un campeonato de goleo. Además, alcanzó los 52 tantos en la historia de la Liga de Expansión MX para transformarse en el máximo anotador del campeonato desde su creación en 2020, según los datos oficiales del Tapatío.

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Quién es Vladimir Moragrega, posible refuerzo de Chivas

Vladimir Moragrega Soto nació el 26 de julio de 1998 en Ahome, Sinaloa. Se desempeña como delantero centro, mide aproximadamente 1.87 metros y tiene como principales virtudes el juego aéreo, la ubicación dentro del área y la definición a pocos contactos. A diferencia de otros elementos del Tapatío, no realizó su proceso formativo en Verde Valle, sino que llegó a la filial rojiblanca a mediados de 2025.

Vladimir Moragrega, jugador del Tapatío|Crédito: @TapatioCD / X

El atacante comenzó su carrera en las categorías juveniles de Dorados de Sinaloa y Xolos de Tijuana. Posteriormente defendió las camisetas de Alebrijes de Oaxaca, Murciélagos, Atlante, Atlético de San Luis, Atlético Ottawa de Canadá, Atlético La Paz y Correcaminos. Su mejor versión apareció en la Liga de Expansión, donde también fue campeón de goleo con los Potros de Hierro en el Apertura 2024 tras marcar 11 tantos.

Moragrega todavía no registra minutos oficiales en la Liga BBVA MX, aunque Gabriel Milito ya lo conoce. El sinaloense realizó la pretemporada rumbo al Apertura 2026 con el primer equipo y participó en la preparación del Rebaño. Ahora, la salida de la ‘Hormiga’ González podría abrirle definitivamente las puertas para competir con Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda por un lugar en el ataque de Chivas.