El traspaso de la Hormiga González a Olympiacos superó al de Raúl Jiménez: las cifras

Armando ‘Hormiga’ González dejará de ser jugador de Chivas en este mercado de verano. El delantero se encuentra en pleno viaje hacia Grecia para firmar su contrato con Olympiacos con el objetivo de comenzar con su nuevo camino en Europa. Su traspaso hizo historia tanto para el cuadro rojiblanco como para el futbol mexicano, donde incluso superó la venta de Raúl Jiménez.

Diversos reportes señalan que el Guadalajara vendió a su canterano en 12 millones de dólares y, como si fuese poco, mantendrá el 20% de su ficha que podría aumentar el monto final pensando en una futura venta. Esta cifra colocó a la Hormiga González entre las ventas más caras del futbol mexicano y superó al propio Jiménez, quien salió del Club América hacia España en 2014.

Hormiga González supera a Raúl Jiménez

Con esta venta hacia Olympiacos, Armando González se convirtió en la cuarta venta más cara del futbol mexicano. Desplazó a Raúl Jiménez hacia el quinto lugar, quien había sido vendido al Atlético de Madrid en el año 2014. En aquel momento, el equipo español desembolsó 11.5 millones de dólares por el traspaso del delantero de la Selección Mexicana, quien abandonó el América.

Solo un gran año de la Liga BBVA MX le bastó a la Hormiga González para dar el salto a Europa. Entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026, el canterano rojiblanco anotó 24 goles donde en el medio consiguió un campeonato de goleo. Su rendimiento lo llevó a convertirse en una de las ventas más caras del balompié nacional y, con solo 23 años, buscará destacar en el Viejo Continente para continuar con su crecimiento.

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