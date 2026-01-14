El crack de Noruega que reforzará a un equipo de la Liga BBVA MX: quién es y por qué es tan querido

Noruega es uno de los países de moda actualmente en el futbol. Con figuras de primer nivel como Erling Haaland, Martin Ødegaard y Alexander Sørloth, sumado a una histórica clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026 , todos los ojos están puestos en ellos. Tal es el caso que un equipo de la Liga BBVA MX decidió apostar por un futbolista del país escandinavo en este mercado.

Se trata de Magnus López, futbolista de 19 años nacido en Oslo, que destacó en el Nordstrand IF de la cuarta categoría de su país y llamó la atención de Santos Laguna. Sin embargo, no se trata de un jugador noruego como cualquier otro, sino de uno con una peculiaridad que no pasa desapercibida: ¡cuenta con ascendencia mexicana!

Instagram @nordstrandfotball

Quién es Magnus López, el nuevo jugador noruego de la Liga BBVA MX

Si bien el mercado en la Liga BBVA MX finalizará en febrero , los Guerreros se movieron rápido para cerrar cuanto antes el arribo de este joven talento. A través de sus redes sociales oficiales, el Nordstrand IF comunicó los detalles de la operación: "Magnus López se marcha al extranjero y está listo para jugar en el club top Santos Laguna, que compite al máximo nivel en la Liga BBVA MX".

"Es un club tradicional que nunca descendió y ha sido parte de la Primera División desde la temporada 1988/89", fue lo primero que destacó el humilde club europeo sobre Santos. Además, añadió: "ganó la Liga BBVA MX seis veces, la Copa de México una vez, y tuvo dos subcampeonatos de la Concachampions".

Instagram @nordstrandfotball

Si bien los Verdiblancos aún no oficializaron la llegada del joven delantero, ni especificaron si se sumará inmediatamente al primer equipo o si pasará por las Fuerzas Básicas, el Nordstrand IF compartió una foto de López en la que se lo puede ver en el momento justo de la firma de su nuevo contrato. De esta forma, queda claro que las negociaciones están 100% cerradas.

Los números de Magnus López en Noruega

Magnus López se incorporó al Nordstrand IF a mediados de 2025 y rápidamente se convirtió en una pieza clave. En 25 partidos con el club de la cuarta división noruega, el delantero con ascendencia mexicana convirtió 17 goles.