Italia vs Noruega: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 6 de las Eliminatorias de la UEFA, hoy domingo 16 de noviembre; marcador online

La eliminatoria de la UEFA rumbo al Mundial 2026 ofrece un choque de alto voltaje este domingo 16 de noviembre: Italia recibe a Noruega en un partido que define el rumbo de ambos equipos en la clasificación.

Italia, campeona de la Eurocopa en 2021, busca su lugar en la próxima Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Tras la amarga ausencia en Rusia 2018 y Catar 2022, el conjunto dirigido por Gennaro Gattuso sabe que no puede permitirse tropiezos. Con figuras como Gianluigi Donnarumma en la portería, Nicolo Barella en el mediocampo y Federico Chiesa en el ataque, Italia llega con la obligación de imponer su jerarquía en casa.

Por su parte, Noruega llega con la esperanza de mantener el boleto mundialista que enceste momento se encuentra en sus manos. El equipo escandinavo confía en el poder ofensivo de Erling Haaland, su gran estrella, acompañado por Martin Ødegaard, capitán y cerebro del Arsenal. La dupla noruega representa la principal amenaza para una defensa italiana que deberá estar atenta a cada movimiento.

Italia no solo necesita sumar de a tres puntos, sino ganar con una diferencia de nueve goles, mientras que Noruega busca aprovechar cualquier resbalón de sus rivales directos. El partido promete intensidad, con dos selecciones que apuestan por estilos distintos: la solidez táctica de los italianos frente a la verticalidad y potencia física de los noruegos.

