Se fue por mucho dinero de Rayados de Monterrey, fracasó y jugaría en River Plate
Hace tiempo dejó la Pandilla y ahora ficharía por un equipo del futbol argentino
Mientras Matías Almeyda se robaría para Rayados el refuerzo que tanto quería Chivas, se habla de que un ex jugador del CF Monterrey continuaría su carrera en River Plate tras fracasar en Europa. El futbolista en cuestión había dejado el equipo regiomontano para jugar en el viejo continente pero estuvo lejos de las expectativas que se habían puesto en él.
Así como Almeyda se llevaría a Rayados a un crack que quiere Boca Juniors, el Monterrey no reincorporaría a uno de sus ex jugadores, sino que lo vería saliendo hacia Argentina. Distintos reportes indican que el conjunto riverplatense tendría en los planes el refuerzo de Nelson Deossa, de cara al próximo torneo de la Liga BBVA MX.
Esto es lo que se sabe sobre el posible traspaso de Nelson Deossa a River Plate
Aunque los 10 millones de euros que solicita el Betis para recuperar una parte importante de su inversión parecen una cantidad complicada de asumir para River Plate, desde España señalan que existe disposición para negociar. Incluso, el club andaluz estaría abierto a reducir sus pretensiones económicas si las conversaciones avanzan y recibe una oferta formal desde Argentina.
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Actualmente, el Betis estudia distintas alternativas para concretar la salida del mediocampista colombiano. Entre las posibilidades se encuentran un préstamo con opción de compra o una venta definitiva. No obstante, la fórmula que tomaría mayor fuerza sería la adquisición de un porcentaje de sus derechos federativos.
De darle millones a los Rayados de Monterrey a dejarlo ir por menos dinero
En agosto de 2025, tras la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, Rayados de Monterrey vendió a Nelson Deossa al Betis por 11.7 millones de euros. Sin embargo, ahora la cosa no le ha ido bien en los europeos y se marcharía a River Plate. Si bien todavía faltan pulir unos cuantos detalles, el presidente del “Millonario” quiere hacer valer el dinero de su equipo.