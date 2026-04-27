Ahorita es un crack en Rusia y ya se perfila para ser el fichaje estrella de Club América

Todos los caminos apuntan a que las Águilas de Coapa quieren a Luis Chávez como el fichaje estrella para el Apertura 2026. El pivote de 30 años es un crack en el Dinamo Moscú de Rusia, pero la directiva americanista sueña con tenerlo para el próximo semestre. Mientras tanto, Club América se ilusiona con el Clausura 2026 por una curiosa estadística contra Pumas UNAM.

Mientras André Jardine da una insólita excusa de por qué América terminó 8° en el Clausura 2026, tanto él como la directiva ya piensan en reforzar la plantilla en el mercado de fichajes de verano para que las Águilas compitan de la mejor manera en la próxima fase regular. Así, Luis Chávez encajaría perfecto en el esquema del entrenador brasileño para la próxima temporada.

|Dynamo Moscu IG

¿Qué lesión tiene Luis Chávez y cuándo regresa?

Luego de nueve meses inactividad, finalmente Luis Chávez regresó a jugar al futbol el pasado 22 de abril de 2026, en la derrota contra el Rubin Kazán, disputando cerca de 30 minutos. En tanto, el mexicano volvió a la titularidad este 26 de abril, cuando jugó 62’ en la victoria 2-0 ante Sochi.

TE PUEDE INTERESAR:



Cabe destacar que Luis Chávez había sufrido la lesión de rotura de ligamentos en junio de 2025, luego del partido con Costa Rica en la Copa de Oro que disputó con la Selección Mexicana.

|@fcdynamo

¿Luis Chávez jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Prácticamente sin rodaje, lo más probable es que Javier Aguirre no incluya a Luis Chávez en la lista de 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Es que estuvo 9 meses sin jugar en Europa por una rotura de ligamentos cruzados.

¿Cuánto le costaría al América el fichaje de Luis Chávez?

Cabe recordar que Pachuca vendió al pivote por 6.5 millones de euros al Dinamo Moscú en agosto de 2023. Desde entonces el valor de mercado del mexicano fue cambiando, subiendo a 9 Md€ y bajando hasta los € 7,000,000 de la actualidad, según Transfermarkt. América debería pagar una cifra cercana a los 6 Md€ para fichar a Luis Chávez.