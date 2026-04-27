Club América se ilusiona con el Clausura 2026: “Siempre que eliminamos a Pumas luego…”

Tras la Jornada 17 del Clausura 2026, finalmente Club América se enfrentará a Pumas UNAM en la Liguilla, en los cuartos de final. En ese contexto, hay una estadística que pone a los aficionados americanistas como locos en las redes sociales. Pues se ilusionan con ganar el torneo de la Liga BBVA MX. “Siempre que eliminamos a Pumas luego…”.

Mientras que André Jardine puso una insólita excusa sobre por qué América acabó 8º en la fase regular del Clausura 2026, hay una estadística que puso muy contentos a los fanáticos. “América siempre que jugó una liguilla contra Pumas, si los conseguimos echar, fuimos campeones sí o sí”, expresó un aficionado americanista. Y sucedió 4 veces en torneos cortos.

La estrategia ganadora del Club América|Crédito: Liga BBVA MX

Todas las veces que Club América eliminó a Pumas UNAM en la Liguilla

Verano 2002: América eliminó a Pumas y venció a Necaxa en la final.

América eliminó a Pumas y venció a Necaxa en la final. Clausura 2013: América venció a Pumas y le ganó la final a Cruz Azul.

América venció a Pumas y le ganó la final a Cruz Azul. Apertura 2014: las Águilas eliminaron a Pumas en Cuartos y se coronó contra Tigres.

las Águilas eliminaron a Pumas en Cuartos y se coronó contra Tigres. Apertura 2018: América goleó a Pumas en semifinales y fue campeón contra el Cruz Azul.

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¿Por qué América jugará contra Pumas en cuartos de final?

América quedó 8º en la fase regular por el resultado ante Atlas de Guadalajara (0-1 en el último minuto). El entrenador Jardine dijo que el equipo se relajó tras saberse clasificados a la Liguilla por el resultado entre los Xolos de Tijuana y las Chivas de Guadalajara. Por su parte, Pumas UNAM le ganó de visitante a Pachuca y acabó como líder, con 36 puntos y 17 diferencia de gol.

|X: Pumas

“Tenemos que de verdad valorar la clasificación, fue conquistada con todas las dificultades que tuvimos en este torneo. Tenemos que estar mentalmente fuerte para entrar en nuestro mejor nivel posible para competir con Pumas y ver quién avanza”, dijo Jardine. Así, el Clásico Capitalino se disputará en cuartos de final.

¿Cuándo juega América ante Pumas UNAM en la Liguilla?

Aunque no se ha hecho oficial, ha trascendido que el duelo de ida entre América y Pumas se jugará el domingo 3 de mayo a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte. Por otra parte, la vuelta se daría el domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, sin horario confirmado.

