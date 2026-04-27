André Jardine da una insólita excusa de por qué Club América terminó 8° en el Clausura 2026

Al margen de clasificarse a la Liguilla del Clausura 2026, Club América podría perder al fichaje que más deseaba para el próximo torneo y también hay cierto enojo por haber quedado en la octava posición de la fase regular. Ante esto, André Jardine dio una insólita excusa de por qué el conjunto de Coapa terminó 8º en el campeonato de la Liga BBVA MX.

Mientras que América será el rival de Pumas UNAM en la Liguilla del Clausura 2026, el entrenador brasileño habló sobre el pésimo resultado ante Atlas de Guadalajara (0-1 en el último minuto). Ante esta derrota, Jardine dijo que las Águilas perdieron porque el equipo entró con cierta relajación tras saberse clasificados a la Liguilla por el resultado entre Xolos y Guadalajara.

America team group during the 14th round match between America and Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on April 11, 2026 in Mexico City, Mexico.|---MexSportAgency---/---MexSportAgency---

Esto dijo André Jardine tras la derrota de América contra Atlas

“Dos asuntos distintos del partido. Hay que contextualizar, salimos con un gusto muy amargo de una actuación que no fue buena, creo que por varios motivos: Atlas jugando la vida por este empate que acabó saliendo una victoria. Y yo quedé con la sensación de que el equipo, a partir del cierre del partido de Tijuana con Chivas, se relajó un poco, sabiendo que ya estábamos”, sostuvo.

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En rueda de prensa, el entrenador de las Águilas también sostuvo que sus esfuerzos por motivar al equipo no dieron resultado. “Intenté movilizarlos en el inicio del partido, hacerlos jugar de la manera más seria posible, pero quedó la sensación de que la mentalidad del equipo se fue muy rápido en el partido”, agregó Jardine en conferencia.

🚨🦅 André Jardine admite que el resultado de Xolos y Tijuana ‘relajó’ al equipo que salió un poco desconcentrado al encuentro contra Atlas…👇👇 pic.twitter.com/TyglLx5vlR — Edgar Morales (@edddgarm) April 26, 2026

Por último, fue positivo: “Tenemos que de verdad valorar la clasificación, fue conquistada con todas las dificultades que tuvimos en este torneo. América está en esas 8 plazas. Ahora vamos a necesitar un día para digerir esto y tenemos que estar mentalmente fuerte para entrar en nuestro mejor nivel posible para competir con Pumas y ver quién avanza”.

¿Cuándo juega América ante Pumas UNAM en la Liguilla?

Aunque no es oficial, ha trascendido que el partido de ida entre América y Pumas se disputaría el domingo 3 de mayo a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte. En tanto, la vuelta sería el domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, con horario a definirse.