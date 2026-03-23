Hay jugadores de Club América que ya NO están contentos con André Jardine y son importanes

El Club América sigue sin convencer a sus aficionados en el presente Clausura 2026. Luego de haber caído ante Pumas por 1-0 en la Jornada 12, el combinado azulcrema sumó su tercera derrota en sus últimos cinco partidos y se mantiene en la octava posición de la tabla general de la Liga BBVA MX. Sin embargo, distintas fuentes aseguran que ciertos jugadores de las Águilas le han soltado la mano a André Jardine, su entrenador.

El periodista Raoul Ortiz dio información acerca del mal momento que atraviesa el conjunto de Coapa y reveló que una parte considerable de la plantilla del América ya no están contentos con el trabajo de Jardine, situación que podría ser uno de los factores por los que el equipo no levanta cabeza en este comienzo de 2026.

“Es una realidad que hay muchos jugadores, algunos importantes, que ya no están contentos con Jardine. La relación se desgastó. No está caminando el proyecto de manera correcta entre jugadores y cuerpo técnico. Van a seguir y lo van a intentar hasta donde tope este torneo”, fue lo que expresó el corresponsal de Fox.

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De todos modos, el periodista intentó poner paños fríos en el asunto y aseguró que, a pesar de que el América no está atravesando su mejor momento, esta no sería la principal razón por la que los buenos resultados no llegan a Coapa: “No quiere decir que no pueden ganar, no quiere decir que están perdiendo por eso, pero hay un desgaste importante y las cosas no andan”, sentenció Ortiz.

Andre Soares Jardine head coach of America during the 9th round match between America and FC Juarez as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Ciudad de los Deportes Stadium, on March 04, 2026 in Mexico City, Mexico.|Cortesia Club Juarez/Cortesia Club Juarez

El paso irregular de América en el Clausura 2026

Ya se han disputado 12 fechas de la Liga BBVA MX y el saldo del América es irregular. Acumulan 5 triunfos, 2 empates y 5 derrotas desde que comenzó el Clausura 2026 y están ubicados en la plaza 8 de la tabla general con 17 unidades. A falta de 5 jornadas para que la Fase Regular llegue a su fin, el combinado azulcrema se mantiene luchando por permanecer en el Top 8 y así clasificar a la Liguilla.

Cabe destacar que en Concacaf Champions Cup la historia es otra, ya que América se mantiene invicto con 2 triunfos y 2 empates en 4 partidos jugados. Actualmente, se encuentran clasificados a los Cuartos de Final donde deberán enfrentar a Nashville SC, equipo que viene de eliminar al Inter Miami de Lionel Messi.

América ya no aspirará a los primeros lugares

Por diferencia de puntos, América tiene prácticamente imposible el ingreso a la Liguilla entre los primeros tres puestos. El cuarto también es difícil, lugar que hoy le pertenece a Pumas con 23 unidades. En este contexto, los de Coapa deberán aspirar a un quinto puesto en las jornadas restantes.

Como si fuese poco, las Águilas aún deben medirse contra Toluca y Cruz Azul, dos de los mejores equipos que tiene el Clausura 2026 hasta el momento. Las aspiraciones a clasificar en el Top 3 parecen lejanas, lo que provocará que el América defina todas las series fuera de casa, en caso de clasificar a la Liguilla.