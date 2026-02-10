5 clubes a los que podría llegar Cristiano Ronaldo si sale del Al-Nassr

La situación con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita no es la mejor. El astro protugués sigue sin estar completamente comprometido con el Al Nassr luego de las cuestiones políticas y económicas que el club vive, motivo por el cual vale mencionar los clubes a los que el delantero podría llegar si es que sale de su equipo actual.

OFICIAL: Cristiano Ronaldo participará en Artes Marciales Mixtas

Cristiano Ronaldo se ha perdido los últimos duelos del Al Nassr luego de mencionar que no existen igualdad de condiciones económicas entre esta institución y otras como, por ejemplo, el Al Hilal. Ante esta situación, existen equipos que podrían darle una nueva y, posiblemente, última oportunidad al astro portugués.

¿Qué equipos podrían recibir a Cristiano Ronaldo antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La opción que surge como una de las principales es el Sporting Lisboa, equipo en el que Cristiano Ronaldo inició su carrera como profesional y que podría ofrecerle un corto contrato con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en una Liga en la que podría sumar muchos minutos antes de este evento.

Te puede interesar: ¿Qué fue de la vida de Walter Gaitán tras salir de Tigres?

Te puede interesar: Figura de la lucha libre critica y destroza a la WWE

El Inter Miami de la MLS, por su parte, habría estado en contacto con él a fin de conocer cuáles son sus expectativas, esto en la espera de unirlo con Lionel Messi. Si Cristiano Ronaldo decide quedarse en Arabia Saudita podría tomar una propuesta del Al Hilal, equipo que recientemente fichó a Karim Benzema.

Del mismo modo, se ha hablado de la posibilidad de que el astro portugués regrese al Manchester United ahora que el club atraviesa por un gran momento de la mano de Carrick. Finalmente, otra opción podría ser el Real Madrid, quien sería la última alternativa para el centro delantero portugués.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo hasta ahora?

Si se considera la etapa que Cristiano Ronaldo ha tenido en equipos como el Sporting Lisboa, Real Madrid, Manchester United, Juventus, Al Nassr y la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo suma un total de 961 anotaciones, por lo que se encuentra solamente a 40 de superar la marca de los 1,000 goles.