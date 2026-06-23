Cristiano Ronaldo alcanzó HOY este récord en el Portugal vs Uzbekistán del Mundial 2026

La segunda presentación de la Selección de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Uzbekistán por el Grupo K, coloca nuevamente los reflectores internacionales sobre las estadísticas individuales del delantero y capitán de la escuadra lusitana, Cristiano Ronaldo.

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El astro portugués saltó al césped del Houston Stadium con la misión de revertir las críticas periodísticas recibidas tras el pobre debut de su selección. Gracias al gol que marcó en los primeros minutos del encuentro, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar en 6 ediciones mundialistas distintas.

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Con los tantos ante Uzbekistán, Cristiano Ronaldo y Portugal dejan atrás el empate uno a uno registrado en la primera fecha frente a la República Democrática del Congo, el mismo había dejado un sabor amargo debido a la falta de contundencia mostrada en los metros finales del ataque. El astro portugués ya poseía de forma compartida la distinción de haber marcado al menos un gol en cinco ediciones consecutivas del campeonato desde su estreno oficial en Alemania 2006, ahora tras superar el bloque defensivo del conjunto asiático se transformó de forma inmediata en el primer futbolista masculino en toda la historia en marcar en seis Copas del Mundo distintas.

Con la gran aparición de Cristiano Ronaldo ante Uzbekistán, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya tiene a todas sus estrellas presentes con una vigencia extraordinaria. Messi, Mbappé y Halaand, ya tuvieron su oportunidad de marcar con sus respectivas selecciones y con Cristiano haciendo lo propio, hasta el momento todas las grandes estrellas han dicho presente en la justa mundialista. Sin embargo, hay fanáticos que aún esperan la aparición de Neymar Jr con Brasil, ya que todavía no ha podido disputar ningún minuto en el certamen debido a una lesión. Con Neymar en cancha y marcando un gol, la justa mundialista tendría a todas las grandes estrellas de los últimos tiempos, en su máximo esplendor.