Cristiano vs Messi: Estos son los récords que podría romper CR7 con Portugal en el Mundial 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no es solo una oportunidad para que Portugal busque la gloria colectiva; es también el escenario donde Cristiano Ronaldo desafía al tiempo para reescribir, de una vez por todas, los libros de historia del futbol internacional. A sus 41 años, el astro luso afronta este torneo con un arsenal de marcas históricas a su alcance.

¿El Mundial perdió exclusividad? El intenso debate sobre el futuro del futbol

A continuación, repasamos los impresionantes logros que CR7 puede romper o ya ha logrado en esta edición:

1. Sexta participación en el torneo

Cristiano ya pertenecía al selecto club de jugadores con seis Copas del Mundo. Al disputar esta edición de 2026 está en la cima de este Olimpo, junto con Lionel Messi y el guardameta mexicano Memo Ochoa.

2. El campeón del mundo más veterano

Si la escuadra lusitana rompe los pronósticos y levanta el trofeo el próximo 19 de julio en la gran final, CR7 se convertirá en el campeón con más edad de todos los tiempos. Con 41 años y cinco meses, superaría la mítica marca del arquero italiano Dino Zoff, quien se coronó en España 82 con 40 años y cuatro meses.

3. Máximo goleador con más edad

El peso de los goles suele recaer en jóvenes que no superan los 25 años. Históricamente, el uruguayo Diego Forlán firmó una hazaña en Sudáfrica 2010 al ser máximo anotador con 31 años. Si Cristiano se corona Bota de Oro en este certamen, destronará ese registro con una diferencia abismal de longevidad.

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4. Marcar en seis ediciones distintas

El delantero del Al-Nassr ya es el único futbolista que ha mandado el balón a las redes en cinco Mundiales diferentes (registrando dianas en 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022). Un solo gol en las canchas desee Mundial 2026 le bastará para elevar su propio récord a una cifra que parecerá inalcanzable: seis Copas del Mundo anotando.

5. Rey de los Hat-Tricks en Copas Mundial de la FIFSA

Con 66 tripletes en su carrera profesional, firmar tres goles en un juego es rutinario para él. Tras el recordado 3-3 ante España en Rusia 2018, si Ronaldo consigue un hat-trick más en este certamen, igualará a mitos como Sandor Kocsis, Just Fontaine, Gerd Müller y Gabriel Batistuta como los únicos con dos tripletes en la historia de la competición.

