Carlo Ancelotti podría perder a una de las máximas figuras de Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM por lesión

La Selección de Brasil podría quedarse sin una de sus máximas figuras en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, luego de que el portero Alisson Becker se resintiera de una lesión muscular que le impedirá jugar todos los partidos del Liverpool programados para abril.

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Alisson Becker podría perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM por lesión

Alisson Becker reveló a través de sus redes sociales que se encuentra recibiendo tratamiento para atender una lesión muscular que le ha causado problemas en los partidos más recientes con el Liverpool, por lo que estará de regreso en las canchas hasta finales de abril.

El guardameta se perdió la Ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League ante el Galatasaray y el juego más reciente de los Reds ante el Brighton por la Premier League.

“No he sufrido ninguna lesión nueva. Actualmente estoy recibiendo tratamiento y el plan es estar completamente recuperado para jugar a finales de abril”, reconoció Alisson en una publicación compartida en sus redes sociales.

Esta lesión podría comprometer su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM ya que al menos se perderá seis partidos en abril que lo dejarían fuera de ritmo de cara la competición mundialista.

Carlo Ancelotti ha probado otras opciones en el arco de Brasil llamando a Ederson, Bento, John y Hugo Souza en caso de que Becker no pueda recuperarse para el arranque de la justa mundialista.

La Selección de Brasil se enfrentará a Panamá y Egipto en compromisos amistosos, antes de debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM ante Marruecos y posteriormente enfrentar a Haití y Escocia.

Los partidos que se perdería Alisson Becker con Liverpool

vs Manchester City | Cuartos de Final de la FA Cup

vs PSG | Ida de Cuartos de Final de la UEFA Champions League

vs Fulham | Premier League

vs PSG | Vuelta de Cuartos de Final de la UEFA Champions League

vs Everton | Premier League

vs Crystal Palace | Premier League

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