Cristiano Ronaldo dio un tiempo límite para su retiro: por fin dio a conocer cuándo planea hacerlo

Cristiano Ronaldo espera con ansias disputar el Mundial 2026, el cual espera ganar pensando en su futuro casamiento con Georgina Rodríguez . Con 40 años, el delantero portugués parece mantener un estado de forma único, pero es imposible no especular con su retiro. En este contexto, el ‘Bicho’ reveló cuándo piensa dejar el futbol y sorprendió a todos los aficionados del deporte rey.

Cristiano Ronaldo aún no piensa en el retiro del futbol

Si bien es cierto que Cristiano aseguró que el Mundial 2026 será el último de su carrera , no piensa con retirarse en un futuro cercano. “¿Retirarme pronto? Eso sucederá en diez años. Significa próximamente para mí”, soltó el crack portugués en una entrevista en el foro de turismo TOURISE de Arabia Saudí.

“La gente cree que cuando hablo de retirarme pronto significa que será dentro de seis meses o un año. ¡Estoy bromeando! Cuando uno llega a cierta edad, empieza a contar los meses rápidamente“, sentenció Cristiano, quien buscará levantar la Copa del Mundo en su última participación este 2026. En este contexto, los aficionados pueden estar tranquilos de que hay ‘CR7’ para rato.

Cristiano Ronaldo jugará su último Mundial con la selección de Portugal

En la misma entrevista, el futbolista de Al Nassr afirmó que jugará su última Copa del Mundo en el año 2026: “¿Mi último Mundial? Sí, seguro, tendré 41 años y creo que ese será el momento, aunque no sé… Como decía, estoy disfrutando de este momento", bromeó la leyenda del Real Madrid durante la charla. Una noticia que generó tristeza en muchos aficionados.

Lo que necesita Portugal para ir al Mundial 2026

La selección de Portugal aún no está clasificada a la Copa del Mundo 2026, pero está muy cerca de conseguir su boleto. Para ello deberá cosechar una victoria ante Irlanda en Dublín o, en su defecto, ante Armenia en Do Dragao. Todo parece estar dado para que Cristiano Ronaldo esté presente en su último Mundial, el cual recordará toda su vida.

