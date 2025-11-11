deportes
Noticias
Azteca Deportes
Mundial México 2026
OFICIAL: Cristiano Ronaldo confirma que el Mundial 2026 será su último

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia que el Mundial 2026, que se jurará en México, Estados Unidos y Canadá, será el último en que participe

Cristiano Ronaldo
REUTERS
Fernando Campos
Mundial México 2026
El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia que el Mundial 2026, que se jurará en México, Estados Unidos y Canadá, será el último en que participe, aunque poco después deja abierta la posibilidad de seguir en el futbol al señalar que se retirará dentro de 10 años. ¿Será en serio o será en broma?

Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes

Desde la concentración de la selección de Portugal en Oeiras, Lisboa, Cristiano Ronaldo volvió a acaparar los reflectores con declaraciones que mezclan nostalgia, humor y una inevitable mirada al futuro. En una videoconferencia durante el foro de turismo TOURISE de Arabia Saudita, CR7 confirmó lo que muchos ya intuían: el Mundial de 2026 será su última participación en la máxima justa del futbol internacional.

“¿Mi último Mundial? Sí, seguro, tendré 41 años y creo que ese será el momento, aunque no sé… Como decía, estoy disfrutando de este momento”, expresó el goleador del Al-Nassr, dejando entrever que, aunque el adiós se aproxima, aún saborea cada instante con la camiseta de su país.

¿Qué necesita Portugal para clasificar al Mundial 2026?

La selección de Portugal se encuentra a las puertas de sellar su pase a la Copa del Mundo 2026. Una victoria ante Irlanda o Armenia en esta Fecha FIFA de noviembre bastará para asegurar su clasificación. De lograrlo, Cristiano Ronaldo se convertiría en uno de los pocos futbolistas en disputar seis ediciones mundialistas, igualando a Lionel Messi en ese histórico registro y posiblemente con Memo Ochoa si es elegido por la Selección Mexicana.

Pero fiel a su estilo, el ‘Comandante’ no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre su retiro. “¿Retirarme pronto? Eso sucederá en diez años. Significa próximamente para mí. La gente cree que cuando hablo de retirarme pronto significa que será dentro de seis meses o un año. ¡Estoy bromeando! Cuando uno llega a cierta edad, empieza a contar los meses rápidamente”, dijo entre risas, dejando claro que, aunque el final se vislumbra, aún tiene gasolina en el tanque.

¿Por qué es importante Cristiano Ronaldo en el esquema de Roberto Martínez?

Cristiano Ronaldo, a sus 40 años, sigue siendo una pieza clave en el esquema de Roberto Martínez. Su experiencia, liderazgo y capacidad goleadora continúan marcando diferencia en una generación portuguesa que combina juventud y talento con la veteranía del ídolo de Madeira.

El Mundial 2026 se perfila como el gran escenario de despedida para uno de los más grandes de todos los tiempos. Y aunque el adiós se acerca, Cristiano lo afronta con la misma pasión que lo ha caracterizado durante más de dos décadas.

Portugal
Cristiano Ronaldo
