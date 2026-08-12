Esto es lo que le dijo Cristiano Ronaldo a Messi tras la muerte de su padre

Lionel Messi sigue atravesando el duelo de haber perdido a una de las personas más importantes de toda su vida: su padre. Jorge Messi, de 68 años, falleció el pasado 8 de agosto luego de atravesar un momento delicado de salud. Ahora, cuatro días después de lo sucedido, el astro argentino apareció en redes sociales para dedicarle unas últimas palabras al hombre que lo acompañó durante toda su carrera.

Sin embargo, todos quedaron sorprendidos cuando Cristiano Ronaldo apareció en escena. El crack portugués protagonizó una rivalidad de décadas con el propio Messi, aunque en el último tiempo la misma fue perdiendo furor ya que ambos continuaron en caminos separados tras dejar LaLiga. Pese a ello, ‘CR7’ dejó de lado las diferencias futbolísticas y le dedicó un bonito mensaje al ‘10’ de la Selección de Argentina.

El mensaje de Cristiano Ronaldo para Messi

La publicación de Messi sobre su padre generó millones de interacciones en cuestión de segundos. Es sabido que Leo no está atravesando un buen momento y que será difícil salir de ese vacío. No obstante, Cristiano empatizó con el futbolista argentino y, en la caja de comentarios, escribió: “Un abrazo enorme para tí y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”.

El mensaje de Cristiano Ronaldo para Messi|Crédito: Instagram

Las palabras de ‘CR7’ se viralizaron de forma fugaz, ya que es la primera vez que ambos futbolistas interactúan de forma directa en redes sociales. Una vez más, ambos demuestran que la rivalidad dentro del campo de juego queda a un lado y siempre estará por delante el lado humano de cada uno. Dos leyendas del futbol tanto fuera como dentro de la cancha.

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Messi y Cristiano: dos décadas de futbol frente a frente

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo protagonizaron la rivalidad más importante del futbol moderno. Durante casi dos décadas compitieron por títulos, récords individuales y el reconocimiento como el mejor jugador del mundo.

El enfrentamiento alcanzó su punto máximo entre 2009 y 2018, cuando defendieron al Barcelona y Real Madrid, respectivamente. Sus duelos en El Clásico paralizaron al planeta y elevaron la competencia del futbol español.

Aunque sus carreras tomaron caminos diferentes, Messi y Cristiano marcaron una época irrepetible. Entre ambos superaron los 1,700 goles oficiales y conquistaron 13 Balones de Oro.