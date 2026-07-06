¿Florece una amistad entre Messi y Cristiano Ronaldo? El impensado vínculo entre sus esposas

Mientras avanza la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una inesperada interacción fuera de la cancha comenzó a llamar la atención. Las esposas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo quedaron en el centro de las redes sociales por un intercambio que sorprendió a muchos seguidores del futbol mundial.

La situación surgió después de una publicación de la esposa de Leo Messi. Antonela Roccuzzo mostró un regalo que recibió de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo. En la imagen aparecieron distintos productos de la nueva marca de ropa deportiva lanzada recientemente por la influencer argentina-española y novia de CR7.

Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez sorprendieron en redes

Antonela compartió el obsequio en sus redes sociales junto a un mensaje dedicado a Georgina Rodríguez. “Muchas gracias, Georgina. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”, escribió la rosarina acompañando la publicación con emojis de corazón y estrellas.

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La caja enviada por Georgina incluía prendas y accesorios deportivos. Antonela mostró un conjunto negro, un top blanco, una botella rosa, una tote bag y un mat de yoga. Todos forman parte de la primera colección de la marca.

Además, la esposa de Messi publicó una carta atribuida a Georgina Rodríguez. El mensaje explicaba que la línea de indumentaria está dirigida a mujeres que buscan sentirse cómodas y seguras con su cuerpo.

¿Florece una amistad entre Messi y Cristiano Ronaldo?

El gesto rápidamente generó repercusión porque las interacciones públicas entre las familias de Messi y Cristiano Ronaldo suelen ser poco frecuentes. Durante años, ambos futbolistas protagonizaron una de las mayores rivalidades del futbol mundial, primero entre el Real Madrid y el Barcelona y luego en competencias internacionales.

messi y crisitiano ronaldo

Messi, Cristiano Ronaldo y el Mundial 2026

La interacción entre Georgina y Antonela ocurrió mientras Argentina y Portugal disputan los Octavos de Final del Mundial 2026. Cristiano Ronaldo enfrenta este lunes a España. Lionel Messi, por su parte, jugará el martes contra Egipto buscando avanzar a la siguiente ronda.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo mantienen una relación desde 2016, mientras Antonela Roccuzzo y Leo Messi están en pareja desde su adolescencia. Ahora, un simple intercambio en redes sociales volvió a unir los nombres de ambas familias, aunque esta vez lejos del futbol.

