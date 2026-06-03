La MARCA que Cristiano Ronaldo solo podrá romper si suma minutos en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los focos mundialistas apuntan con fuerza hacia una cifra que desafía toda lógica deportiva: 41 años y 126 días. Esa será la edad exacta con la que Cristiano Ronaldo se presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, consolidándose oficialmente como el cuarto jugador más veterano en ser convocado en la historia de la fiesta mundialista.

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Cristiano Ronaldo entrará a un grupo privilegiado

Para el delantero y capitán de la Selección de Portugal cumplirá su sexta Copa Mundial de la FIFA™, junto con Messi y Guillermo Ochoa. Si el estratega luso le otorga minutos en el terreno de juego, CR7 romperá otra barrera de longevidad al convertirse en el cuarto futbolista de mayor edad en disputar un partido mundialista.

Por delante de su registro solo quedarán tres nombres míticos que desafiaron al reloj: el camerunés Roger Milla (quien jugó con 42 años), el guardameta colombiano Faryd Mondragón (43) y el poseedor del récord absoluto, el portero egipcio Essam El-Hadary, quien tocó la gloria al alinear con 45 años de edad.

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Aunque el atacante portugués acapara las portadas por su trascendencia mediática, la lista de leyendas que superan la barrera de las cuatro décadas existen otros jugadores. En el selecto club de los futbolistas más experimentados de esta fiesta mundialista, a Cristiano Ronaldo le sigue de cerca una legión de figuras que se resisten al retiro: