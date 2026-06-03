La MARCA que Cristiano Ronaldo solo podrá romper si suma minutos en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™
41 años y 126 días será la edad exacta con la que Cristiano Ronaldo se presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para imponer una nueva marca
Los focos mundialistas apuntan con fuerza hacia una cifra que desafía toda lógica deportiva: 41 años y 126 días. Esa será la edad exacta con la que Cristiano Ronaldo se presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, consolidándose oficialmente como el cuarto jugador más veterano en ser convocado en la historia de la fiesta mundialista.
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Cristiano Ronaldo entrará a un grupo privilegiado
Para el delantero y capitán de la Selección de Portugal cumplirá su sexta Copa Mundial de la FIFA™, junto con Messi y Guillermo Ochoa. Si el estratega luso le otorga minutos en el terreno de juego, CR7 romperá otra barrera de longevidad al convertirse en el cuarto futbolista de mayor edad en disputar un partido mundialista.
Por delante de su registro solo quedarán tres nombres míticos que desafiaron al reloj: el camerunés Roger Milla (quien jugó con 42 años), el guardameta colombiano Faryd Mondragón (43) y el poseedor del récord absoluto, el portero egipcio Essam El-Hadary, quien tocó la gloria al alinear con 45 años de edad.
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¿Cuáles son los jugadores más longevos junto con Cristiano Ronaldo en la la Copa Mundial de la FIFA 2026™?
Aunque el atacante portugués acapara las portadas por su trascendencia mediática, la lista de leyendas que superan la barrera de las cuatro décadas existen otros jugadores. En el selecto club de los futbolistas más experimentados de esta fiesta mundialista, a Cristiano Ronaldo le sigue de cerca una legión de figuras que se resisten al retiro:
- Craig Gordon, (43 años) : El portero de la Selección de Escocia que será el jugador de más edad en esta Copa Mundial de la FIFA
- Guillermo Ochoa (40 años): El guardameta mexicano busca seguir haciendo historia con su liderazgo bajo los tres palos.
- Luka Modrić (40 años): El cerebral centrocampista croata y ganador del Balón de Oro mantiene intacta su elegancia y visión de juego.
- Edin Džeko (40 años): El implacable delantero bosnio aporta la cuota de jerarquía y goles en el frente de ataque.
- Manuel Neuer (40 años): El legendario e innovador portero alemán sigue siendo un murallón de confianza.
- Vozinha (40 años): El experimentado guardián de la selección de Cabo Verde completa esta prestigiosa lista.