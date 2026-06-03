Partidos Amistosos que se jugarán HOY miércoles 3 de junio, a 8 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A solo 8 días de que ruede el balón en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el futbol entra en su etapa más crítica de preparación. Hoy, miércoles 3 de junio, las selecciones nacionales queman sus últimos cartuchos tácticos en una cartelera de partidos amistosos que promete alta intensidad.

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RD Congo vs Dinamarca

La actividad inicia a las 12:00 horas en territorio neutral. El emblemático Stade Maurice Dufrasne, en Lieja, será el escenario donde RD Congo y Dinamarca midan sus fuerzas. Para el conjunto europeo, el duelo representa la oportunidad perfecta para iniciar un nuevo ciclo para la siguiente fiesta mundialista que se jugará en el 2030 ante un rival africano caracterizado por su despliegue físico y velocidad en las transiciones que busca hacer un buen papel en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Países Bajos vs. Argelia

Poco después, a las 12:45 horas, los reflectores se trasladarán a Róterdam. El histórico Estadio De Kuip vibrará con un choque de alta escuela: Países Bajos vs. Argelia. La 'Naranja Mecánica' busca consolidar su funcionamiento colectivo frente a un cuadro argelino que siempre compite al máximo nivel y que servirá como un termómetro ideal para medir la solidez defensiva neerlandesa antes del debut mundialista.

Panamá y República Dominicana

Al caer la tarde, el sabor del área caribeña y de Concacaf se apoderará del continente americano. A las 18:45 horas, el Estadio Rommel Fernández se vestirá de gala para recibir el enfrentamiento entre Panamá y República Dominicana. Los canaleros, arropados por su ferviente afición en casa, quieren despedirse con sensaciones óptimas y un triunfo que inyecte confianza absoluta en el plantel, mientras que los dominicanos encaran el partido como una valiosa prueba de crecimiento internacional.

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Corea del Sur vs El Salvador

Finalmente, la jornada cerrará a las 19:00 horas en suelo estadounidense. El America First Field, en Utah, albergará un compromiso intercontinental muy llamativo: Corea del Sur vs El Salvador. La escuadra asiática imprimirá su característico ritmo dinámico, velocidad por las bandas y presión alta, un estilo electrizante que obligará a la escuadra salvadoreña a plantear un partido inteligente en el orden defensivo y efectivo al contragolpe.

Corea del Sur jugará su último duelo de preparación antes de su debut en el cotejo mundialista que será el próximo jueves 11 de junio ante su similar de Chequia en el Estadio Guadalajara.

