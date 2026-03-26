Cristiano Ronaldo Jr tiene 15 años y ya se entrena con el Real Madrid: así se veía su papá a esa edad

El nombre de Cristiano Ronaldo —ausente en México - Portugal— ha vuelto a resonar con fuerza en el Real Madrid, despertando la nostalgia de millones de madridistas que recuerdan al astro portugués. Se trata del CR Junior, el hijo del máximo goleador de la historia del “Merengue”. Con 15 años, muchos comparan su físico y rostro con el de su papá a esa edad.

De acuerdo a distintos reportes, Cristiano Ronaldo Jr. se entrenó con el equipo Cadete A del Real Madrid (categoría Sub-16) debido a que estaba acompañando a su padre en la capital española, donde está recuperándose de una lesión sufrida el pasado 28 de febrero en la Liga Profesional Saudí, con el Al-Nassr. Mientras tanto, un jugador de la Liga BBVA MX reemplazó a CR7.

Cristiano Ronaldo Junior comienza a jugar futbol

Así se veía Cristiano Ronaldo a los 15 años: El cambio radical

Ver a Cristiano Jr. a los 15 años invita a una comparación inevitable con su padre a esa misma edad. En el año 2000, un joven Cristiano Ronaldo militaba en la cantera del Sporting de Lisboa. En ese entonces, el aspecto de Ronaldo distaba mucho de la imagen que proyecta hoy a sus 41 años.

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A sus 15 años, el "Bicho" era un adolescente de contextura delgada y espigada, con un rostro perfilado que aún conservaba rasgos infantiles y una melena rizada natural, lejos de los peinados impecables de la actualidad. El Cristiano original compensaba su falta de peso con una velocidad eléctrica y un regate indescifrable.

A diferencia de su padre, Junior ya muestra una estructura física muy trabajada y una musculatura desarrollada para su categoría. Mientras el Jr. luce hoy como un atleta de élite en formación, el Cristiano de hace 25 años era un diamante en bruto, lejano al perfil ultra musculoso que vio desde su llegada al Real Madrid.

¿Fichaje a la vista? El proceso de formación de Cristiano Ronaldo Jr.

A pesar del entusiasmo de la afición, el futuro del joven internacional Sub-16 con Portugal aún es una incógnita. A su corta edad, ya ha pasado por las academias de la Juventus, el Manchester United y el Al Nassr, acompañando siempre la carrera de su progenitor.

Aunque el Real Madrid le permite entrenar por la excelente relación con "CR7", algunos reportes de scouting internos sugieren que todavía es pronto para asegurar un fichaje formal, pues su estancia en Madrid es temporal, mientras el máximo goleador histórico del club se pone a punto físicamente.

