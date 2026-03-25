Como a una LEYENDA: Así recibieron a Paulinho los jugadores de Portugal (VIDEO)
El atacante del Toluca, Paulinho se encontró con su selección de Portugal, a escasos días de que enfrenten a México; el ofensivo se sumó de última hora debido a bajas del equipo de Roberto Martínez.
En la Convocatoria de la Selección de Portugal revelada el viernes pasado, se dibujaron caras largas por la ausencia de Cristiano Ronaldo quien es una estrella global, y también por la ausencia del tricampeón de goleo en Liga MX, Paulinho, pero todo dio un giro y por algunas bajas el atacante de Toluca se sumó al llamado y en el encuentro de los futbolistas la noche del martes, abrazos y cariño reconocen al ofensivo como una leyenda.
Paulinho lleva tres torneos y considerando este Clausura 2026, en gran ritmo deportivo y físico, sin embargo su entrenador Roberto Martínez considera y justificó su ausencia que en cuanto un perfil general -y guardando proporciones- se asemeja a Cristiano Ronaldo, y debe priorizar otras necesidas del equipo portugués.
Pero el domingo el atacante Pualinho recibió una llamada de última hora y las redes sociales de Portugal anunciaban la baja de Rafael Leao y Rodrigo Mora, así como la incorporación de Paulinho.
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Paulinho já se juntou à Seleção Nacional no México. pic.twitter.com/bLlXW5d2EJ— B24 (@B24PT) March 25, 2026
Fraterno encuentro de Paulinho y sus compañeros de Portugal
Con una distancia considerable entre Paulinho y todos sus comptriotas y compañeros en Selección de Portugal, el encuentro del martes en la noche en el complejo de lujo en Mayacoba fue fraterno, amistoso y se percibió como un gran grupo.
Paulinho fue saludando uno a uno del equipo y del staff, en tanto abrazos risas y comentarios hicieron notar el reconocimiento del equipo hacia el tricampeón de goleo con Toluca y bicampeón en el Clausura y Apertura 2025 de Liga MX.