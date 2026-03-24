Cristiano Ronaldo habló de su lesión y del juego contra México

El tiempo corre, pero Cristiano Ronaldo no baja el ritmo. El delantero portugués continúa en Madrid con su proceso de recuperación tras la lesión de isquiotibial que sufrió a finales de febrero mientras jugaba con el Al Nassr.

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Una molestia que lo dejó fuera de la convocatoria de Portugal para los recientes compromisos ante México y Estados Unidos en la última Fecha FIFA previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A pesar de la ausencia, el mensaje es claro: Cristiano sigue en la pelea. Desde su gimnasio personal, el histórico atacante compartió imágenes de su rehabilitación acompañadas de una frase que resume su mentalidad: "Mejorando cada día". Una declaración que refleja la disciplina de un jugador que, incluso a sus 41 años, sigue obsesionado con competir al más alto nivel.

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Tranquilidad total en Portugal

Mientras las alarmas podrían encenderse por la baja de su máxima figura, el seleccionador Roberto Martínez fue contundente al disipar cualquier duda sobre su capitán.

"No está en riesgo el Mundial para Cristiano. Es una lesión muscular leve. Volverá en una o dos semanas", aseguró el estratega.

Martínez también dejó claro que esta Fecha FIFA representa una oportunidad para probar nuevos jugadores, ante las ausencias de nombres importantes como el propio Cristiano.

"Es la última oportunidad para el Mundial", comentó, abriendo la puerta a variantes en el plantel.

La confianza en el delantero es total. Su experiencia, liderazgo y capacidad goleadora lo mantienen como una pieza fija en el esquema de Portugal, incluso sin estar presente en estos partidos.

Un legado que busca hacer historia

Más allá de la recuperación, el horizonte de Cristiano Ronaldo apunta directamente a la Copa Mnundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. En caso de ser convocado, el portugués podría convertirse, junto a Lionel Messi, en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo, una marca histórica.

Pero no solo eso. Cristiano también buscará extender su legado goleador, con la posibilidad de convertirse en el primer jugador en anotar en seis mundiales distintos. Un reto a la altura de su carrera. Actualmente, el atacante es el máximo goleador en la historia de las selecciones nacionales, con 143 tantos en 226 partidos con Portugal, cifras que lo colocan como una leyenda viviente del futbol.

Así, mientras se recupera lejos de las canchas, Cristiano Ronaldo sigue escribiendo su historia. Y todo indica que su próximo capítulo se jugará en el escenario más grande del planeta.

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