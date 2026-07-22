¿Cuál es el apellido de Cristiano Ronaldo? Muchos no saben su nombre completo

Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más famosos de todos los tiempos. Ganador de cinco Balones de Oro, campeón de Europa con Portugal y máximo goleador histórico de selecciones nacionales, el delantero ha construido una carrera legendaria que lo convirtió en un ícono global.

Sin embargo, aunque millones de aficionados conocen su nombre artístico, muchos desconocen cuál es su nombre completo y qué apellidos aparecen en sus documentos oficiales. Actualmente, el portugués sigue compitiendo al más alto nivel con el Al-Nassr de Arabia Saudita y continúa siendo una de las figuras más mediáticas del futbol internacional a sus 41 años.

La marca negativa que arrastra Cristiano Ronaldo en Mundiales|Crédito: @selecaoportugal / X

¿Cuál es el nombre completo de Cristiano Ronaldo?

El nombre completo del futbolista portugués es Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. De acuerdo con los registros oficiales, "Ronaldo" no es su apellido principal, sino uno de sus nombres. Sus apellidos son dos Santos Aveiro, una combinación tradicional dentro de la cultura portuguesa.

A lo largo de su carrera, el atacante fue conocido simplemente como Cristiano Ronaldo, una denominación que terminó convirtiéndose en una de las marcas deportivas más famosas del planeta.

¿Por qué se llama Ronaldo?

Según ha contado su familia en distintas entrevistas, el nombre Ronaldo fue elegido por admiración al expresidente estadounidense Ronald Reagan, quien era una figura popular en aquella época.

Con el paso de los años, ese nombre terminó siendo una parte fundamental de su identidad pública y deportiva. Nacido el 5 de febrero de 1985 en Funchal, Madeira, Cristiano Ronaldo inició su carrera en el Sporting de Portugal antes de dar el salto al Manchester United.

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Posteriormente brilló en clubes como Real Madrid, Juventus y Al-Nassr, además de convertirse en el máximo referente de la selección portuguesa.

Entre sus principales logros destacan:



Cinco Balones de Oro.

Cinco títulos de UEFA Champions League.

Una Eurocopa con Portugal.

Más de 900 goles oficiales en su carrera.

Máximo goleador histórico de selecciones nacionales.

A pesar de que su nombre completo es Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, para la mayoría de los aficionados seguirá siendo simplemente Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores más importantes en la historia del futbol.