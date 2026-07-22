Uno por uno, todos los récords que se rompieron en el Mundial 2026, según la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo dejó a España como campeona del torneo. También pasó a la historia por la cantidad de marcas que fueron superadas. Una vez concluida la competencia, la FIFA publicó el listado oficial de 13 récords.

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Lionel Messi fue uno de los grandes protagonistas de este apartado estadístico. A pesar de que Argentina perdió la final, el capitán albiceleste estableció varias marcas inéditas. También destacaron Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Jude Bellingham, Rodri, Michael Olise y otros protagonistas que colaboraron en todos los récords.

Lionel Messi lideró varios de los récords históricos

Más victorias en la historia de los mundiales: Messi alcanzó 23 triunfos y superó la marca de Miroslav Klose.

Messi alcanzó 23 triunfos y superó la marca de Miroslav Klose. Jugador con goles en más partidos consecutivos dentro de la Copa del Mundo: anotó en 9 encuentros seguidos.

anotó en 9 encuentros seguidos. Futbolista con más goles desde fuera del área en la historia del torneo: 7 anotaciones.

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Los otros 10 récords que dejó el Mundial 2026

Además de las marcas de Messi, la FIFA confirmó otros 10 registros históricos que cambiaron durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

Kylian Mbappé: máximo goleador en la historia de los Mundiales con 22 tantos.

máximo goleador en la historia de los Mundiales con 22 tantos. Michael Olise: más asistencias en una sola edición con 7.

más asistencias en una sola edición con 7. Rodri: mayor cantidad de pases completados en un Mundial, con 790.

mayor cantidad de pases completados en un Mundial, con 790. Cristiano Ronaldo: primer jugador en marcar en 6 ediciones distintas de la Copa Mundial de la FIFA.

primer jugador en marcar en 6 ediciones distintas de la Copa Mundial de la FIFA. Unai Simón: más partidos con la portería imbatida en una misma edición, con 7.

Unai Simón y España se quedaron a 27 minutos de arrebatarle el récord a Walter Zenga de más minutos sin recibir gol en una Copa Mundial de la FIFA™.|Selección Española de Futbol

Dupla en marcar 6 goles cada uno en un mismo Mundial: Jude Bellingham y Harry Kane; Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, con al menos 6 cada uno.

Jude Bellingham y Harry Kane; Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, con al menos 6 cada uno. Dick Advocaat: entrenador de mayor edad en dirigir un partido mundialista, con 78 años.

entrenador de mayor edad en dirigir un partido mundialista, con 78 años. Didier Deschamps: director técnico con más partidos dirigidos y más victorias en la historia de la Copa del Mundo.

director técnico con más partidos dirigidos y más victorias en la historia de la Copa del Mundo. Johan Manzambi: jugador más joven en ingresar como suplente y marcar un doblete en un Mundial.

jugador más joven en ingresar como suplente y marcar un doblete en un Mundial. Eloy Room: igualó el récord de más atajadas en un partido mundialista, con 16 intervenciones.

|REUTERS

El Mundial 2026 también dejó récords colectivos