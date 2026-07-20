México vs Venezuela: Este es la fecha y horario del partido de la selección mexicana

La emoción de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 llegará a su punto álgido con un enfrentamiento de alto calibre en el Estadio Cibao. México sub 23 y Venezuela sub 23 se verán las caras este 30 de julio en un duelo que promete intensidad, táctica y, sobre todo, una intensa lucha por el control del mediocampo.

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Análisis del partido

Ambos combinados nacionales llegan a este compromiso con la obligación de sumar tres puntos fundamentales para consolidar sus aspiraciones en el torneo. Mientras que la Selección Mexicana buscará imponer su estilo de juego basado en la posesión y presión alta, Venezuela llega como un rival peligroso, conocido por su capacidad de transiciones rápidas y solidez defensiva cuando juega bajo presión.

Claves y detalles del partidoEn cuanto al desarrollo del partido, será vital observar cómo México maneja la profundidad de Venezuela, que suele aprovechar los espacios dejados por los laterales mexicanos en sus proyecciones al ataque. Asimismo, la batalla en el mediocampo será determinante, ya que la capacidad de los volantes para romper líneas y conectar con los delanteros definirá qué equipo marcará la pauta del encuentro. Finalmente, el factor climático y el entorno del Estadio Cibao exigirán una adaptación rápida a las condiciones del terreno, lo que podría nivelar las fuerzas más allá de las jerarquías individuales.

FECHA, HORA Y DÓNDE SE JUGARÁ

Encuentro : México vs Venezuela

: México vs Venezuela Competición : Juegos Centroamericanos 2026

: Juegos Centroamericanos 2026 Fecha : 30 de julio de 2026

: 30 de julio de 2026 Horario : 14:00 hrs. CST

: 14:00 hrs. CST Sede: Estadio Cibao

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