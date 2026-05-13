Empataron a Cristiano Ronaldo en los últimos 10 segundos y esta fue su inédita reacción

Cristiano Ronaldo tuvo la oportunidad de festejar su primer título con el Al Nassr, pero un gol en los últimos segundos le negó la celebración. Su equipo dejó escapar la victoria frente a Al Hilal cuando se jugaba el octavo minuto de descuento al recibir un insólito gol en contra de su propio portero. El conjunto árabe empato 1-1 como local y deberá esperar para asegurar el título de la Saudi Pro League.

Líder y escolta se enfrentaron en la Jornada 32 de la Primera División de Arabia Saudita con la posibilidad de que ‘CR7’ sea campeón. Los dirigidos por Jorge Jesús mantienen cinco puntos de ventaja y tienen solo un encuentro por delante a diferencia de su perseguidor, que aún tiene dos juegos por disputar. A pesar de que Cristiano puede ser campeón en la última jornada, su reacción por haber desperdiciado una chance inmejorable recorre el mundo entero.

La reacción de Cristiano Ronaldo tras el empate de Al Nassr

Finalizado los 90 minutos, la leyenda del Real Madrid se encontraba en el banquillo tras haber abandonado el terreno de juego en el minuto 83 para darle lugar a Abdullah Al-Hamdan. Su reacción fue imperdible: el crack portugués se mostró altamente resignado por el resultado que consiguió su equipo, estando al borde de las lágrimas. Luego, se puso de pie y se dirigió a los vestidores totalmente decepcionado.

Cabe resaltar que el futbolista de la Selección de Portugal fichó por el Al Nassr a principios de 2023 y, desde entonces, no ha podido conseguir ningún título con su equipo. Los árabes estuvieron cerca de la consagración en más de una ocasión, pero nunca pudieron concretar ser campeones. La reacción de Cristiano refleja la frustración que acumula en estos últimos años por no poder celebrar campeonatos con su club.

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¿Cómo fue el partido entre Al Nassr y Al Hilal?

Al Nassr se adelantó con un gol del defensor francés Mohamed Simakan, a los 37 minutos del primer tiempo. Con este resultado, el equipo de ‘CR7’ se aseguraba la consagración, pero un error de su guardameta tiró todos los esfuerzos por la borda. El brasileño Bento intentó despejar un envío que llegaba desde el lateral y, sin rivales a la vista, metió el balón en su propia portería de forma insólita.

El empate dejó sin posibilidades de gritar campeón al Al Nassr de forma anticipada. No obstante, si consiguen vencer a Damac en su último compromiso liguero, serán campeones de la Saudi Pro League sin depender de otros resultados. Un empate o una derrota dejarían a Cristiano expectante de los resultados que consiga Al Hilal en sus últimos dos encuentros.