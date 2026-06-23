Cristiano Ronaldo tiene esta mancha en su récord: el logro que nunca ha obtenido con Portugal

La trayectoria profesional de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal se mantiene en el centro de atención, luego de la gran victoria conseguida por el conjunto europeo ante Uzbekistán por cinco a cero con dos tantos del astro portugués.

Después de tantos Mundiales, Cristiano Ronaldo por fin logró esto con Portugal|Seleções de Portugal ﻿

El delantero de 41 años de edad ostenta el título oficial de máximo artillero histórico a nivel de selecciones nacionales en los registros formales de la FIFA con 143 goles. Asimismo, su reciente doblete frente a Uzbekistán en la segunda jornada del Grupo K le permitió consagrarse como el único futbolista en anotar en seis ediciones distintas de la competición mundialista. Sin embargo, los reportes oficiales también confirman que el atacante nunca ha convertido en instancias de eliminación directa durante las Copas Mundiales de la FIFA™.

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Con la victoria conseguida ante Uzbekistán, Portugal buscará asegurar su clasificación ante Colombia en la última fecha del Grupo K. En caso de que esto suceda, Cristiano Ronaldo podría borrar la mancha que mantiene al no haber anotado nunca en instancias de eliminación directa en justas mundialistas. El portugués disputó un total de ocho compromisos correspondientes a las llaves de octavos de final, cuartos de final, semifinales y duelos por el tercer puesto del campeonato y en ninguno de ellos logró hacer un gol.

Para lograr la clasificación y saldar esa deuda, Portugal deberá obtener un buen resultado ante Colombia el próximo sábado 27 de junio. Con un nuevo récord en su haber, Cristiano Ronaldo hizo su tan esperada aparición en el marcador en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ y demostró que aún está vigente, nada más ni nada menos que en la máxima cita del futbol mundial.