La FIFA reconoció a Cristiano Ronaldo por esto que hizo en el Portugal - Uzbekistán

En una verdadera paliza futbolística de Portugal ante Uzbekistán, Cristiano Ronaldo marcó goles, para hacer crecer su marca, en la segunda jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tras este logro, las cuentas oficiales del famoso libro de récords y la FIFA reconocieron a CR7 por haber marcado en el duelo de este Grupo K.

CR7 alcanzó un nuevo récord en su carrera gracias a marcarle al conjunto asiático en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la página oficial del libro de récords mundiales y de la FIFA World Cup 2026 destacaron que Cristiano Ronaldo alcanzara a convertir goles en 6 mundiales diferentes, algo que nadie más logró.

Después de tantos Mundiales, Cristiano Ronaldo por fin logró esto con Portugal|Seleções de Portugal ﻿

El libro de récords mundiales y la FIFA destacaron a Cristiano Ronaldo

“Jugador con más ediciones de la Copa Mundial de la FIFA marcando goles: 6 por Cristiano Ronaldo Suiiiiii🐐”, expresó en su X (ex Twitter) la cuenta del libro de récords mundiales.

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“El primero en marcar goles en seis ediciones diferentes de la Copa Mundial de la FIFA”, expresó la cuenta oficial de la casa madre del futbol mundial.

¿Por qué Lionel Messi no tiene ese récord de Crisitiano Ronaldo?

Aunque Leo Messi tiene más goles en la historia de los mundiales, el astro argentino no consiguió marcar en el Mundial de Sudáfrica 2010. Por ese motivo, CR7 tiene un récord que el campeón del mundo no puede ostentar.

Todos los goles de Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de la FIFA™

Alemania 2006: 1 gol (vs. Irán)

Sudáfrica 2010: 1 gol (vs. Corea del Norte)

Brasil 2014: 1 gol (vs. Ghana)

Rusia 2018: 4 goles (hat-trick vs. España y 1 vs. Marruecos)

Qatar 2022: 1 gol (vs. Ghana)

Norteamérica 2026: 2 goles (2 vs. Uzbekistán).

El calendario de la selección de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Miércoles, 17 de junio de 2026 – Fecha 1 – Portugal 1-1 RD Congo – Estadio Houston (Houston, Estados Unidos) — Grupo K

Lunes, 23 de junio de 2026 – Fecha 2 – Portugal 5-0 Uzbekistán – Estadio Houston (Houston, Estados Unidos) — Grupo K

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Colombia vs. Portugal – Estadio Miami (Miami, Estados Unidos) — Grupo K

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